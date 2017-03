Sonriente y preocupado



El gobernador Miguel Márquez llegó a su V Informe sin perder la sonrisa. Pero se notaba preocupado.



Habrá que echarse un clavado al documento que entregó al Congreso del Estado y compararlo con lo que prometió en el Programa de Gobierno 2012-2018 para hacer un diagnóstico a fondo y realista. Esa chamba es la que, se supone, debe ahora de hacer el Legislativo en la llamada Glosa del Informe.



Pero el mensaje de una hora y 44 minutos que ofreció Márquez a sus invitados a la ceremonia del jueves en el Parque Guanajuato Bicentenario, que ahora sí lució lleno, puso a pensar a más de alguno.



La fiesta arrancó con un video de una señora cantando “Miguel, mi gallito de oro”, eso le bajó solemnidad al Informe. Márquez recurrió a un mensaje para conectar con los guanajuatenses pero apenas habló de los grandes temas para Guanajuato: medio ambiente, pobreza, corrupción, y desde luego la seguridad.



La gran parte del acto la acaparó, como es costumbre, el crecimiento económico. Nadie demerita esos logros así que hubo aplausos al hablar del monto de inversión extranjera, el dinamismo de las exportaciones, y el cuarto lugar nacional en generación de empleos con un promedio de 45 mil al año.



También destacó los avances en infraestructura carretera, educativa, salud , vivienda, servicios básicos. Y en particular una mayor cobertura en preparatoria y universidad que sirvió para que Guanajuato ya no aparezca en la calle de la amargura en esos indicadores, pero falta mucho aún para salir del hoyo.



Aunque dejó claro en su Informe que nada le quita la sonrisa de oreja a oreja, debe estar preocupado y ocupado con el deterioro de la inseguridad y violencia año con año, y el complicado arranque del 2017.



Márquez en los minutos que dedicó a la seguridad repitió que estamos en el lugar 13 nacional en cuanto a la tasa de homicidios dolosos, pero ahí si no comparó que eramos el 17 cuando asumió el cargo.



Luego habló de 700 patrullas entregadas a municipios, de tener la tercer mejor Policía Estatal, el primer lugar en centros de readaptación social, la reducción de robos al tren y recuperación de hidrocarburos.



Pero evitó también una comparación de antes y ahora en delitos como el robo a vivienda, negocios, ganado, y otros.



Ni con el pétalo de una mención tocó el millonario programa Escudo y sus resultados.



Y regresó a la exigencia con los legisladores de aprobar la prisión preventiva para los presuntos delincuentes que porten armas: “Estamos cansados, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra”. Todos coinciden en la conveniencia de esa reforma constitucional, pero no todo el problema está ahí. Eso sería tanto como pensar que el día que eso se apruebe ahora sí todos vamos a dormir tranquilos.



No se atrevió a defender con datos que desde su Procuraduría de Justicia al mando de Carlos Zamarripa se combate la impunidad.



Márquez ya no hizo anuncios espectaculares, sólo el compromiso de “cerrar a tambor batiente”.



Lo más novedoso que comprometió, y que sí está en la cancha de Márquez y su equipo concretarlo, es la contratación de 400 nuevos médicos y 909 enfermeras. Ya hace un año presumió que apostaría por reforzar el personal de Salud pero aceptó que no ha sido suficiente, ahí están las quejas por la atención.



Lo otro es que en León se construirá una escuela (secundaria y prepa) para adolescentes sobresalientes. En Irapuato hay que poner a operar el Centro de Atención para Adictos, y también en tierra fresera la nueva base militar que debe empezar este mes con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.



El otro gran reto es llevar a buen puerto un buen número de proyectos en proceso. Entre ellos el Eje Metropolitano León-Silao, el nuevo Hospital General de León, el Centro de Rehabilitación para Discapacitados en Silao, y demostrar con números los resultados de Impulso Social, que prometió atender las carencias en 339 polígonos de marginación y que hoy está en marcha en los primeros 95.



La otra frase que más aplausos arrancó en el Informe fue: “Antes de que regresan a los migrantes primero se va Trump. Yo sí creo en el diálogo no en la locura de alguien que quiere retroceder 100 años. ¿Quién les va a levantar las cosechas en el campo?. ¿Quién va a tender en los restaurant? Necesitan babysister, claro necesitan de nosotros en las fábricas, en las empresas. Por eso yo sí creo en los puentes, en el diálogo y no en la locura de alguien que quiere retroceder 100 años”.



Pero lo que tiene que probar Márquez con resultados es el trabajo real a favor de los paisanos y sus familias.



El presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis Romero Hicks, aprovechó ayer la celebración de los 88 años del PRI para recodar con algunos datos duros la otra cara de la realidad. Por ejemplo el lugar 18 en el Índice de Competitividad, el rezago educativo, la pobreza y la inseguridad.



3M cerró con otra frase para el aplauso fácil: “Flojo ni transa jamás he sido”. ¿Y luego qué?...

Márquez y el juego del 2018



La presencia de varios liderazgos panistas afianza el papel del gobernador Márquez como un fiel de la balanza en la unidad que necesita ese partido para definir su gallo o gallina presidencial del 2018.



A su V Informe de Gobierno lo acompañaron dos de los tres aspirantes que suenan con más fuerza en la baraja: el jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien aguarda a tomar una definición; y el exgobernador de Puebla, Rafa Moreno Valle, con la deferencia de sentarlo en la primera fila.



Margarita Zavala no llegó, dicen que porque la invitaron ya casi casi al cuarto para las 12. Pero no tardará en estar en Guanajuato en donde su estructura ya comienza a moverse para armarle un evento.



También estuvo su entrañable amigo que no falta a la cita anual, el ‘jefe’ Diego Fernández de Ceballos, “panista de los de antes, de los panistas de a deveras”, dijo Márquez al saludarlo en público. Y Marko Cortés, el michoacano pastor de la bancada del PAN en San Lázaro, un cercano a Ricardo Anaya.



En la antesala del 2018 Márquez lo único que ya dejó claro, si alguna vez alguien pensó lo contrario, es que no le interesa estar en la baraja de los presidenciables, bastante tiene, parece decir, con cerrar lo mejor posible la Administración Estatal hasta el último segundo del 25 de septiembre del 2018.



Las condiciones sobre todo de inseguridad y violencia hoy lo ocupan de tiempo completo.



Tampoco se ha abierto de capa sobre con quién jugará sus cartas, su apuesta, repite, es salir unidos. Con Moreno Valle es pública su amistad, pero no se le ve hoy todavía en esa apuesta, en la que sí están otros como el exgobernador Juan Manuel Oliva y el exsenador y exdiputado federal Luis Alberto Villarreal.



Márquez también tiene una muy buena relación con Anaya Cortés. Y en espera de que el político queretano se ponga en la carrera están casi toda la bancada de diputados federales de Guanajuato.



Con Margarita Zavala es con quien Márquez mantiene una relación más fría. No hay que olvidar que en la precampaña interna del PAN en el año 2012 la pareja presidencial apoyó a su amigo José Ángel Córdova Villalobos, quien mordió el polvo y terminó por abandonar las filas del blanaquiazul.



Con Margarita ya juegan el senador leonés y aspirante a la gubernatura, Fernando Torres; el exalcalde fresero, Sixto Zetina; el exsecretario estatal y federal de Agricultura, Javier Usabiaga, entre otros.



En la encuesta de febrero de SDP Noticias y México Opina Miguel Márquez se mantiene a la cabeza de los gobernadores mejor evaluados, seguido por los de Sonora, Durango y Yucatán. Eso tampoco lo pone en automático como una carta presidencial pero sí le da bonos para que su liderazgo pese.



En resumen, Márquez no se irá a su rancho a ordeñar vacas, lo veremos en la grilla del 2018.

Mesa Ciudadana de Seguridad, un año



Ya cumplió un año la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León. ¿Sirvió para algo?



La iniciativa la tomaron el Observatorio Ciudadano de León con su presidente Luis Alberto Ramos y Antonio García; la Coparmex entonces comandada por José Alberto Castro; y el Consejo Coordinador Empresarial de León con Gustavo Guraieb, y a la cabeza la rectora de Humani Mundial, Rocío Naveja.



El plan derivó de la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de la organización México SOS, del empresario y activista Alejandro Martí. El 2 de marzo el gobernador Márquez les tomó protesta.



El objetivo fue inédito desde un principio: sentar en una misma mesa a representantes de organismos sociales y autoridades de los tres niveles de Gobierno (Federación-Estado-Municipio), y de los tres Poderes Públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y que fuera encabezada por un ciudadano.



Haber librado el primer año de aprendizaje ya es ganancia, sus integrantes lo saben. El trabajo es mucho más que sentarse a intercambiar puntos de vista una vez al mes, “La Mesa” intenta generar proyectos de continuidad que al final repercutan en la mejora de los indicadores delictivos. Punto.



Es un trabajo de resistencia, los números del delito no son optimistas. No se puede ser complaciente con los resultados de “La Mesa” hasta hoy, están obligados a apretar el paso, y mucho, pero tampoco es hora de sentarse a acuchillar a este organismo por el incremento de la inseguridad y violencia en León.



La responsabilidad más grande está en las autoridades que lo integran, y el papel honorífico de los ciudadanos, que son mayoría, está en no dejarlos en paz para que hagan su trabajo, y lo hagan mejor.



El exitoso empresario Alejandro Martín dijo hace un año en León que “Ciudad Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo, estaba toda atrincherada y era una especie de laberinto con grandes zonas abandonadas, no había forma segura de transitar. Tuve el gusto de trabajar en mesas de seguridad y con el tiempo y el trabajo conjunto con los ciudadanos hemos visto los resultados”. Eso se espera en León.



Ese día el Gobernador pidió en su mensaje pagar más a los trabajadores. Recordó que en Guanajuato los datos revelaban un avance en cinco de los indicadores de pobreza pero no en el de los ingresos.



La primera tarea de “La Mesa” fue obligar a las autoridades a establecer metas de reducción de delitos para el 2016, las cuales fueron el reducir 8% robo a vivienda y robo a negocios, 10% lesiones y contener robo a transeúnte y homicidios dolosos. Al final los compromisos no se cumplieron. Falta ver a qué se comprometen en el 2017, pero, lo más importante, que nos digan cómo es que lo van a hacer.



Lo que ahora viene es el gran reto: echar a andar el Fideicomiso Ciudadano de Seguridad para el que ya están comprometidas las aportaciones de 50 millones del Estado y 50 millones el Municipio.



Este recurso será invertido en tres proyectos: creación de la Dirección de Capital Humano en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (fortalecer los procesos de reclutamiento, capacitación, reconocimientos, ascensos y un proyecto integral de familia); la Inteligencia de la Seguridad (no más equipo sino una área específica que interprete información estadística para atacar el delito); y la Prevención del Delito, con una apuesta a adicciones, violencia familiar y un modelo de Colonia Segura.



De hecho un trabajo callado, pero que ya está en marcha en su primera etapa, es de Colonia Segura. Con más avance están en León II, además de Lomas de Echeveste, Lomas de Medina, y otras. La chamba es organizar en forma permanente a autoridades y colonos para crear las condiciones que construyan la seguridad: alumbrado público, limpieza, cultura, deporte, presencia poliaca, etc, etc.



Hoy en la Mesa están: León Agradecido A.C; La Salle Bajío; David Herrerías, investigador social; Lourdes Cásares, presidenta del Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres; Andrés Treviño, representante juvenil; Norma Maciel, del Proyecto Social PTHYE.



Y de la autoridad los titulares de: Policía Federal en Guanajuato; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado; Secretaría de Seguridad Pública Estatal; Procuraduría de Justicia del Estado; Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso Local; Delegación de la PGR; Secretario de Seguridad Municipal; Comandante de la XII Región Militar; Poder Judicial del Estado.



Después se les sumó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Universidad de Guanajuato campus León. Esta semana León Agradecido tuvo relevo de mando al salir Eduardo Gómez y llegar Graciela Rodríguez, en espera de que tomen un “segundo aire” luego de un esperanzador arranque para apoyar y reconocer la labor policiaca pero que, al paso del tiempo, ya no se supo de sus resultados.



En el caso del Poder Judicial siempre ha habido un representante pero han extrañado al magistrado presidente, Miguel Valadez Reyes. Dicen que ya confirmó que estará en la cita del 15 de marzo.



La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León es un organismo que debe llegar para quedarse. Hay que cuidarlo.