Tiempo de México Oaxaca

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

Jorge Domínguez se acerca en la plaza sombreada de laureles, lleva consigo una pequeña caja de madera que se convierte en banco para dar boleadas. Espero sentado frente a la Catedral, en una pequeña barda, mientras mi esposa compra algunas artesanías.



Con los zapatos polvorientos, acepto la oferta del joven de 15 años. Habla Español con acento zapoteco. Le comento de la belleza de Oaxaca, pero me dice que sería mejor sin las mantas y las pintas. Cierto, es una ciudad mágica pero manchada de grafiti, de consignas sindicales, de universitarios insatisfechos con ideas equivocadas. La ideología de izquierda radical está en cada esquina, en cada pared de casas hermosas y monumentos arquitectónicos, y eso que ahora la CNTE está tranquila.



La conversación se alegra, le pregunto a Jorge de dónde es. Olvido el nombre pero no la distancia. Los viernes sale de su pueblo para trabajar en la capital de Oaxaca, lustra de 15 a 18 pares de zapatos en promedio y cobra 20 pesos por par. De su esfuerzo obtiene 360 pesos diarios, pero tiene que pagar 200 de transporte y 50 pesos diarios de alojamiento, además de sus alimentos. Jorge estudia la secundaria y le gustan las matemáticas. El domingo por la noche regresa a casa con un ahorro de 400 ó 500 pesos. Tres días de ofrecer su servicio a cientos de lugareños y turistas.



A su temprana edad, lucha con todo y sabe el daño que hacen quienes no trabajan y se ostentan como oprimidos a través de la Sección 22 o la CNTE. Jorge no pide justicia, no clama porque le den. Trabaja duro tres días a la semana para completar los ingresos familiares. En silencio da lo mejor de sí mismo y su única queja son los destrozos de un gremio que tiene en la ignorancia a la mayor parte de los niños y jóvenes oaxaqueños.



Si Jorge tuviera la oportunidad, en el futuro sería un ingeniero o matemático. Con su voluntad y esfuerzo podría llegar tan lejos como quisiera. La voluntad de trabajar fuera de su casa durante el fin de semana, dormir en un hostal de 50 pesos y pagar sus alimentos son ejemplo de lo mejor que tenemos.



Benito, se llamaba el zapoteco que llegó de Guelatao a la casa del fraile Antonio Salanueva hace dos siglos en Oaxaca, para encontrarse con su hermana que era empleada doméstica. El fraile se dio cuenta del potencial del niño de 12 años, lo educó y ese hombre cambió a México al convertirnos en República. Lo liberó de la peor invasión extranjera, la del alma imperial europea.



La historia la conocemos todos y la veneramos los liberales. Sin duda, el grado de tenacidad de Jorge no dista mucho del de Benito y nadie sabe lo que podría lograr si tuviera la oportunidad que tuvo Juárez.



La riqueza del País está en la voluntad de millones, quienes a diario se esfuerzan al máximo para enfrentar la vida, aprovechar las oportunidades y cambiar su circunstancia. Son esos jóvenes que no piden nada y dan todo, en quienes debemos enfocar todos nuestros recursos.



Mucha de la riqueza agrícola de California proviene del trabajo de emigrantes oaxaqueños, ahora amenazados por la era Trump. El tiempo de México, nuestro tiempo, requiere mirar hacia adentro y replantear nuestro futuro.

(Continuará)