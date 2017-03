Choca tren con camión suburbano

REDACCIÓN Publicada el

Por ir presuntamente platicando con una mujer, el conductor de un camión no vio el tren y fue impactado por la maquinaria.

El percance fue a las 11 de la mañana de ayer, sobre el camino a Santa Ana del Conde.

Omar Monreal Ramírez, de 20 años, trabaja para una congeladora ubicada en Hacienda de Chichimequillas, en Silao.

Manejaba un camión suburbano, color blanco, con placas 4ETG62, e iba con rumbo a San Ana del Conde.

"Yo pensé que se iba a detener porque no venía tan rápido, pero fue la persona a la que estaba despachando la que me gritó que me quitara porque ya venía el tren y el camión no se detenía", contó Eulogio, de 51 años, quien vendía jícamas, junto a la vía del tren.

Omar al parecer iba platicando con una joven, eso lo distrajo y no alcanzó a frenar.

El tren impactó la parte trasera del camión, el cual dio una vuelta y chocó con la camioneta de Eulogio.

Los ocho pasajeros se golpearon con los asientos.

El Sistema Único de Emergencias (911) recibió tres reportes sobre el accidente.

Al auxilio llegaron policías municipales, socorristas de Protección Civil y de la Cruz Roja, así como agentes de la Policía Federal.

Todos los pasajeros fueron revisados, pero sólo Brenda Alcaráz, de 30 años, y Luz Daniela Velázquez, de 21, fueron llevadas a un hospital.

El chofer del camión quedó en calidad de detenido hasta deslindar responsabilidades.