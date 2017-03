Por platicar choca con tren

REDACCIÓN | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Por ir presuntamente platicando con una mujer, el conductor de un camión no vio el tren y fue impactado por la maquinaria.

Llevaba 8 pasajeros y por lo menos 2 fueron llevados a un hospital.

El percance fue a las 11 de la mañana de ayer sobre el camino a Santa Ana del Conde.

Omar Monreal Ramírez, de 20 años de edad, trabaja para una congeladora que está en de Hacienda de Chichimequillas en Silao.

Manejaba un camión sub-urbano color blanco con placas 4ETG62 e iba con rumbo a San Ana.

“Yo pensé que se iba a detener porque no venía tan rápido, pero fue la persona a la que estaba despachando la que me gritó que me quitara porque ya venía el tren y el camión no se detenía”, contó Eulogio, de 51 años quien vendía jícamas junto a la vía del tren.

Omar al parecer iba platicando con una jovencita, eso lo distrajo y no alcanzó a frenar.

El tren lo impactó en la parte trasera del camión lo que provocó que diera una vuelta y posteriormente el sub-urbano chocara la camioneta de Eulogio.

Los 8 pasajeros que llevaba se golpearon con los asientos.

El Sistema Único de Emergencias (911), recibió tres reportes sobre el accidente.

Al auxilio llegaron policías municipales, socorristas de Protección Civil y de la Cruz Roja; así como agentes de la Policía Federal.

Todos los pasajeros fueron revisados, pero sólo Brenda Alcaráz, de 30 y Luz Daniela Velázquez, de 21 fueron llevadas por la Cruz Roja a un hospital.

El camión quedó bajo el resguardo de la Policía Federal y posteriormente entregado a Tránsito del Estado.

El conductor del camión quedó en calidad de detenido hasta deslindar responsabilidades.