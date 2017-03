Advierte Segob por retiro de militares

AGENCIA REFORMA | CLAUDIA SALAZAR Publicada el

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió a la Cámara de Diputados que las Fuerzas Armadas se han replegado de algunos territorios porque no advierten condiciones favorables para su actuación en contra del crimen organizado.



En la reunión privada que sostuvo la semana pasada con integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva sobre la Ley de Seguridad Interna, sugirió consultar a Gobernadores y Alcaldes sobre el riesgo que implica el retiro de tropas ante el embate del narcotráfico.



“Tenemos a las Fuerzas Armadas acotadas en la responsabilidad que están haciendo, y que están tomando decisiones que van a afectar a estados donde tienen ustedes representantes populares, me refiero a gobernadores, me refiero a presidentes municipales.



“Creo que tampoco podemos dejárselo a la decisión de las Fuerzas Armadas, que hoy el camino que están tomando es el del retiro”, manifestó Osorio, según una grabación de la reunión que obtuvo Reforma.



“Espero que digan algo los Gobernadores, de que sí hay retiro de tropas en algunos lugares. Entonces, no dejemos a las Fuerzas Armadas a que tomen la decisión, no dejemos al Ejecutivo a que tome la decisión”, reiteró.



Afirmó que los Gobernadores podrían dar su opinión respecto si hay necesidad o no de reglamentar la actuación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad interior, así como de precisar sus alcances.



El titular de Segob indicó que la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no obedece a una coyuntura, sino a atender un problema de años.



Por ello, pidió actuar según las necesidades del País y sacar adelante la nueva ley.



“No están legislando para las Fuerzas Armadas ni el Gobierno, están legislando para los ciudadanos, es el punto de vista de nosotros”, insistió.