Envenenan 24 perros para “limpiar” alcaldía

Para “limpiar” la localidad en vísperas de las fiestas patronales, al menos 24 perros fueron envenenados y muertos en San Pedro y San Pablo Teposcolula, denunciaron la asociación civil Activistas de Protección Animal de Oaxaca (Apaoax) y usuarios de redes sociales.



En ese estado, desde el 30 de septiembre de 2015 se aprobaron reformas constitucionales para castigar —hasta con cuatro años de cárcel— a quien lastime, asesine o utilice con fines sexuales a los animales. No obstante, hasta el momento no hay ningún caso sancionado.



De acuerdo con los señalamientos, por órdenes de la autoridad municipal, policías locales recorrieron calles de dicho municipio, perteneciente a la región Mixteca del estado, y tiraron veneno en distintos puntos.



En un video posteado en YouTube, una pareja intenta reanimar a su perro que agoniza por el veneno. El hombre procura que el animal vomite y lo cuelga con una mano de las patas; luego lo toma de la cola y le da vueltas, a fin de marearlo.



La matanza ocurrió el pasado 24 de febrero y generó inconformidad ciudadana en esa localidad y entre organismos de la sociedad civil.



Apaoax solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado y de los Servicios de Salud de Oaxaca; no obstante, hasta el momento no ha habido respuesta ni acción en contra de los autores de la matanza.



Recientemente se denunció otra masacre de perros en inmediaciones de la colonia Lomas, de la agencia de Santa Rosa Panzacola, en la capital. También se acusó maltrato animal en las cercanías del Instituto Tecnológico del Valle, de Santa Cruz Xoxocotlán.



Asimismo, la asociación civil que encabeza la activista Hilda Toledo acusó al edil de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, de no promover la esterilización de mascotas y animales callejeros.



“No salimos de una cuando ya está otra situación de crueldad contra los animales… Ahora resulta que el próximo 8 de marzo se inaugurará la Clínica de la Mujer en el municipio de Oaxaca y que los canes que durante años han cuidado ese lugar y que fueron esterilizados por Apaoax, peligran, pues ahora los quieren desaparecer, llevarlos a la perrera”, dijo.



Según el artículo 419 de las reformas aprobadas en septiembre de 2015 y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 26 de octubre de ese año, se castigará con cárcel de tres meses y multa de 100 a 150 salarios a quien dolosamente realice actos de sufrimiento que no lleven a la muerte inmediata de un animal vertebrado; cause lesiones y/o marcas de por vida que generen una agonía permanente.



Asimismo, con cárcel de seis meses a cuatro años y una multa de 500 a mil 500 salarios, a quien dolosamente prive de la vida a un vertebrado.



La iniciativa fue presentada por los entonces diputados locales Leslie Jiménez, del PAN; Carlos Vera, del PVEM, y Adolfo García, del PSD.



De acuerdo con la hoy regidora capitalina Leslie Jiménez, sólo un caso fue denunciado, cuando en febrero de 2016 un individuo amarró a su vehículo, a su perro para arrastrarlo por las calles de la colonia Estado de Oaxaca, a manera de castigo.



Tras ello, la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca detuvo al individuo, y lo consignó a la Fiscalía General del Estado, quien inició un proceso.



Sin embargo, el hermano del señalado acudió en su defensa y otorgó el perdón al imputado, al acreditar la propiedad del animal, por lo que no procedió la sanción.

El siguiente video contiene imágenes fuertes.