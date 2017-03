ISSSTE, primera institución en afiliar a parejas del mismo sexo

EL UNIVERSAL Publicada el

A fin de conmemorar el Día Nacional de la Familia, José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señaló que el instituto fue la primera institución pública en afiliar y dar acceso a todas las prestaciones a parejas del mismo sexo y actualmente hay 224 parejas en esta condición, a quienes se les respetan íntegramente sus derechos al igual que a las parejas heterosexuales; este año el Instituto obtuvo la certificación plata de la norma 025 en prácticas de igualdad laboral y no discriminación, otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C.



Recordó que el modelo de seguridad social del ISSSTE es considerado entre los más amplios, tanto por su cobertura como por la variedad de servicios que incluye entre otros: seguro médico, pensiones, prestaciones económicas, vivienda, estancias infantiles, oferta cultural y artística, fomento deportivo, becas de estudio e incluso servicios funerarios.



Las 21 prestaciones del Instituto protegen al núcleo familiar durante todo su ciclo vital, incluyendo por cada trabajador o pensionado al cónyuge, los hijos y los padres del cotizante, en un marco de equidad e inclusión.



Al respecto, Reyes Baeza dio a conocer que las 21 prestaciones y servicios que otorga el Instituto están en mejora continua para contribuir al bienestar integral y calidad de vida de 3 millones 850 mil familias de trabajadores y pensionados de 409 organismos públicos en el país, que en conjunto suman 13 millones de derechohabientes.



Mejorar la atención que reciben las familias afiliadas al Instituto es una prioridad de la presente administración, para ello se instrumentó el programa Trato para un Buen Trato, mediante el cual los trabajadores reciben capacitación continua para sensibilizarlos en la importancia de brindar un trato cálido y humano a los derechohabientes, un ejemplo más de que las 21 prestaciones no sólo están garantizadas si no que se trabaja día a día para que se proporcionen de manera expedita y eficaz.



Reyes Baeza dio a conocer acciones y beneficios a favor de la derechohabiencia.



En materia de salud, el director general explicó que el seguro médico es de amplia cobertura dado que abarca desde medicina preventiva hasta servicios de alta especialidad como trasplantes. Para ello cuenta con mil 183 unidades médicas de tres niveles de atención, donde en 2016 se otorgaron 24 millones de consultas y realizó un promedio diario de 900 a mil tratamientos quirúrgicos.



Sobre vivienda, en 2016, a través del Fovissste, 94 mil familias se vieron beneficiadas con créditos hipotecarios, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos. En el mismo periodo, mil 486 familias de jubilados y pensionados adquirieron o mejoraron su vivienda con apoyo de este Fondo, única institución que presta a los adultos mayores. En 2017 se ofertarán los primeros 4 mil 800 segundos créditos.



En tanto en prestaciones económicas, en 2012 se ejercieron 17 mil millones de pesos en créditos personales y en 2016 esta cifra creció 60%, con una derrama a la economía familiar de más de 27 mil millones de pesos. Para este 2017, se asignarán 28 mil 61 millones de pesos a esta prestación, que permite a las familias equilibrar sus finanzas y alcanzar objetivos y metas para su bienestar.



Con respecto a las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, Reyes Baeza explicó que para garantizar el cuidado de la integridad física y emocional de 35 mil hijos de los trabajadores, el Instituto instaló el Centro Nacional de Mando y Reacción que opera en las 123 estancias propias el ISSSTE: es un sistema de videovigilancia y detección de alertas de peligro contra incendio, humo, gas, sismos u otros incidentes, el cual es monitoreado a nivel central por expertos que pueden activar estrategias de acción inmediata para la protección y resguardo de los infantes.



Subrayó que los trabajadores tienen derecho a una pensión, lo mismo que en caso de sufrir alguna enfermedad que les impida laborar o alguna otra generada por riesgos de trabajo. Este año el pago por este concepto se estima en 190 mil millones de pesos.



En cuanto a la atención preferencial que reciben jubilados y pensionados, en 2016 se otorgaron 158 mil 429 préstamos personales a adultos mayores, con una inversión de 7 mil 909 millones de pesos y mil 486 créditos hipotecarios, es la única institución que presta a los adultos mayores, pensionados y jubilados.



El Instituto también procura el bienestar bio-sico-social de las familias y les proporciona acceso a medios de superación educativa, profesional y laboral, tales como becas de estudio desde preescolar hasta nivel universitario y de postgrado, y para los trabajadores en activo capacitación y actualización continua.



Además favorece el sano desarrollo emocional y la integración social de las familias, pues cuenta con servicios recreativos de turismo social a través de la agencia TURISSSTE y el balneario ISSSTEHuixtla, así como eventos culturales y artísticos como el Festival INTERFAZ y una programación continua de espectáculos de música, teatro, danza y exposiciones de artes plásticas a través de Centros Culturales, Casas de Cultura y Foros.



Por último, el director general del ISSSTE hizo un llamado a fortalecer la unión y el progreso de las familias derechohabientes y refrendó el respaldo del organismo para lograr su bienestar integral.