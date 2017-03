Simula la CNTE negocio

AGENCIA REFORMA | AZUCENA VÁSQUEZ Publicada el

El negocio de Oaxaca Rosa, operado por maestros de la CNTE, crece mediante la simulación de un servicio turístico, cuando en realidad ofrece el de pasajeros en medio de la irregularidad.



Con corridas diarias a las 22:00 horas de la Ciudad de México (CDMX) a Oaxaca y viceversa a las 22:00 y 23:00 horas, el negocio tiene horarios mínimos, como el de pasajeros, según el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.



A éstos horarios se suman dos más.



Desde febrero pasado es posible viajar los sábados de la Ciudad de México a Oaxaca a las 14:00 horas y en el mismo horario los viernes de Oaxaca a la CDMX en camionetas Sprinter.



El negocio, nacido hace alrededor de tres años en los plantones de la CNTE, ha prosperado de tal forma que cuenta con autobuses más modernos como Volvo y Fypsa.



Además, la agencia ya tiene una “terminal” en Oaxaca en Boulevard Periférico frente a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí es posible adquirir los boletos y esperar en sillas de plástico mientras se aborda el autobús.



Eso no implicó la cancelación de venta en el Centro de la Ciudad, donde en una mesa con lonas y cartulinas que identifican a la agencia es posible hacer la compra, justo a un lado de un plantón de maestros.



Las corridas no parten del Centro, como antes, pero el servicio incluye un viaje en vehículo particular a la nueva “terminal”, la que no está abierta cuando arriban quienes vienen de la CDMX, por lo que descienden frente a un banco.



En ambas terminales, la de la CDMX y Oaxaca, el arribo a autobuses se realiza en plena calle, esquivando camiones que pasan por la misma, sin que alguien haga una revisión.



Una vez en el autobús tampoco es necesario presentar identificación oficial, basta con regresar el boleto que no permiten conservar y refiere un servicio turístico.



El negocio, dicen los vendedores de boletos, es de la profesora Susana Gómez, directora de una primaria en Oaxaca.



Sobre el seguro de viajero, al ser autobuses de turismo es necesario contar con uno para cada pasajero, con cobertura amplia, aseveró Alberto Silva, quien se ostenta como administrador de Oaxaca Rosa y no dio pruebas de ello.



Rechazó que el negocio sea irregular, pues, dijo, es servicio turístico, no de pasajeros.



Consultada al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) comentó que la Policía Federal es la encargada de verificar en carreteras la prestación de los servicios de autotransporte federal y corresponde a la Secretaría la supervisión de éstos en visitas de inspección en los domicilios registrados de los permisionarios.



Agregó que desde marzo de 2015 han realizado 24 reuniones regionales en las que se presentan casos donde han detectado las prácticas irregulares y las acciones que las autoridades implementan para su combate.



La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) comentó que solicitó a la SCT que revise las condiciones en que opera el transporte informal no solo de quienes parten de la CDMX, sino de otros puntos geográficos del País donde este problema también existe.