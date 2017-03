Municipios disfuncionales

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

Participo en la vida comunitaria municipal hace más de 30 años y siempre a título honorario, a diferencia de Maribel López así como otros funcionarios actuales y pasados que se han desacostumbrado al libre ejercicio de un oficio o profesión y sienten pánico al desamparo de vivir fuera de la ubre presupuestal. Ejemplos abundan, seguramente el antiguo lector de este diario recuerda apellidos como: Ramírez Valenzuela, Guillén, Jiménez Lemus, Gaxiola que en un momento u otro han participado recurrentemente, no sólo en el gobierno municipal, también en el estatal o en el federal. Lo ideal sería que todos ellos hubieran sido escogidos por sus méritos y no por sus compadrazgos.



El comentario viene al caso pues el director del jurídico municipal es señalado por sus colegas de perder muchos casos importantes, es decir dinero, para el municipio, lo mismo que los errores de la ex tesorera significaron pérdidas económicas importantes. Pero ahí siguen, como si nada. ¿Ocurriría esto si trabajaran en una empresa o como profesionistas libres? Sinceramente, lo dudo mucho. Ahora lo invito para que analicemos juntos el funcionamiento del COPLADEM (Comisión para la planeación del desarrollo municipal) y otros consejos similares integrados por simples ciudadanos como el suscrito. Los integrantes somos llamados “representantes sociales” y fungimos como parte de comités vecinales, de colegios de profesionistas, asociaciones, clubes de servicio, escuelas, universidades, gremios etc. Se cuenta con estatutos y reglamentos para nuestra función.



En la comisión Urbana hay inconformidad de varios integrantes pues la comunicación de Alcoy Solís no ha sido la óptima, no se nos ha capacitado en temas relevantes. Por otra parte, los criterios de priorización de obras municipales dejan dudas pues hay algunas que tienen más de 30 años y no se han ejecutado a pesar de reunir los requisitos necesarios y otras con menor puntaje ya se hacen o hicieron. Observamos también que los recursos para obra urbana en éste trienio llegaron a cuenta gotas los pasados dos años y apenas éste 2017-curiosamente año preelectoral- se reciben “de un jalón” y tenemos la cabecera municipal en un estado realmente desastroso por todos lados. Esperamos que pronto se nos conceda una entrevista con Ramón Lemus Muñoz-Ledo.



ADENDA

La Asociación de ex alumnos de la UNAM invita a todos los interesados a la plática sobre TANATOLOGÍA (Estudio del morir) que impartirá DIANA PINEDA el próximo jueves 9 de marzo a las 17:00 hrs en la Sala Puerta de Oro de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Se rifará un libro sobre el tema. Informes: Dr. Lamberto Rico 461-1-16-49-09 o Lic. Luis Chaires 461-1-71-36-58.