Los oficios más desagradables del mundo

¿Te has quejado alguna vez de lo duro que es tu trabajo? Lee esta lista realizada por 'The Daily Mail' de los empleos más horribles a realizar, y seguro cambiarás de opinión.



1. Experto en olores.



"Una mañana típica es la siguiente: llego a trabajar y comienzo a evaluar los olores naturales de voluntarios invitados", relata Sharon Puig, experto en olores. Puig huele las axilas de la gente y hace su anotaciones referidas a lo que olió, pues esta suele cambiar de olor entre los que se encuentran queso amargo, vinagre, trapo mojado entre otros.



2. Espantamonos



En Nueva Deli, los Macacos abundan por todos los lugares en el metro, apartamentos, incluso se llegan a ver en la sede de Gobierno y el Parlamento.



La única solución que les ha funcionado fue contratar 40 personas, vestirles y pintarlas como langures (especie de mono que no se llevan bien con los macacos).



Deben de caminar en cuatro patas y esconderse tras los árboles y es así como mantienen a los macacos alejados.



3. Basureros indios



En India son consideradas personas "malditas" y nunca encontrarán otro trabajo. Son las personas que año con año antes de la temporada de lluvias se encargan de limpiar las cloacas urbanas, sin protección ni herramienta, sólo con raspadores y escobas.



"Somos analfabetos y no hay mucho que podamos hacer para ganarnos el pan", explica el trabajador Dharamani Kale



4. Catador de alimentos para animales



Simon Allison es un empleado de Marks & Spencer y su trabajo consiste en probar alimentos para gato. En 2006 inició con esta actividad y asegura que su trabajo es de total agrado para él.



"Tiene el sabor y el aroma de pollo con notas especiadas del corazón y el hígado", compartió Allison



5. Operarias de fábricas de consoladores.



Un trabajo que es operado en su mayoría por mujeres, que día a día rellenan moldes de penes con goma para pintarlos después.