Cristian Castro quiere cantar junto a 'Luismi'

El cantante Cristian Castro declaró que le gustaría hacer una gira de conciertos junto a Luis Miguel.



“Me gustaría hacer una temporada con él, ojalá que tenga ganas de hacer algo… una residencia en Las Vegas me gustaría mucho, una en México también”, comentó al programa “Hoy”.



A Castro parece no importarle el antecedente negativo de Luis Miguel en una situación así, pues Alejandro Fernández “El Potrillo” lo demandó por no concretar una gira conjunta.



“Si lo quiere hacer con gusto, si lo quiere hacer por el placer de hacerlo juntos, el dinero va a llegar solo, no tenemos por qué ponerle precio”, dijo Castro sobre los seis millones de dólares que Luis Miguel cobra por una gira así.



“El Gallito Feliz” considera que Luis Miguel tiene una trayectoria “mucho más imponente”, pero sus estilos son similares y el concepto sería interesante.