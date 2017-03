Protege Willy a capitalinos

ÓSCAR GARCÍA MIRELES Publicada el

William Emmanuel Hernández Morales, originario de San José de la Luz, es actualmente al protector de los capitalinos desde la Dirección de Protección Civil Municipal.



Quienes conocen a “Willy”, lo describen como una persona atenta y que gusta de escuchar a sus compañeros de trabajo, con quienes lucha hombro con hombro para alcanzar juntos objetivos comunes.



“Me gusta tener muchos amigos. Soy muy abierto al diálogo; no me gusta juzgar a las personas por su apariencia, me gusta primero tratar a la gente y luego opinar; trabajar con humildad, estar disponible para todas la personas que requieran el apoyo de uno”, refiere Willy, quien tiene ocho años como integrante de Protección Civil.