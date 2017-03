Llenan la tarde de rock y metal

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Las Tardes de Rock en la ex Estación volvieron y cientos de rockeros y metaleros vibraron y disfrutaron con el ritmo y los acordes de las tres agrupaciones que se presentaron la tarde del pasado viernes en este lugar, el cual poco a poco se convierte en el espacio ideal para los amantes de estos géneros musicales.



El frío de la tarde fría no fue obstáculo para que los rockeros llegaran hasta el lugar y disfrutaran de una noche llena de pasión y buenas vibras, generadas por esa música que no tiene comparación y que da cabida a todo el que se acerque.



El estridente sonido de las guitarras, los redobles de la batería y los fuertes y bien entonados gritos de los vocalistas, ocasionaron que incluso quienes pasaban por el lugar sin haber planeado acudir al evento, se acercaran y presenciaran, aunque fuera un rato, el espectáculo.