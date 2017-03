Peligra RVOE de Colegio Atenas

IVONNE MANCERA Publicada el

El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado al Colegio Atenas en Irapuato, podría estar en riesgo de conservarse debido a las omisiones de los directivos al no revisar los antecedentes del ex sacerdote Raúl Villegas.



Así lo informó el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, quien indicó que se encuentra en proceso el Protocolo de Atención a la Violencia en el colegio, además de la revisión de esta validación.



Esto luego de que el ex sacerdote, quien trabajó en el colegio irapuatense fuera vinculado a proceso por violación calificada, abusos sexuales eróticos y corrupción de menores, además de una segunda denuncia por abuso sexual.