Compite SIAP por recolección de desechos industriales

El Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) ha tenido que buscar alternativas no solo para recolectar los residuos sólidos urbanos en las calles de la ciudad, también para los de los comercios e industrias.



Desde los negocios pequeños a los más grandes están obligados a tener un contrato con la paramunicipal para que se les recoja su basura, también hay empresas que prefieren que alguna privada sea la que haga la recolección.



Sin embargo los grandes generadores de basura han preferido contratar empresas privadas, y son necesarios para el SIAP para obtener un ingreso propio.



El director Roberto Centeno Valadez explicó el proceso de recolección de la basura comercial en los negocios:



“El residuo sólido urbano es el que recogemos nosotros de casas habitación, nosotros lo podemos recoger de una casa o de comercios pequeños, pero ¿qué pasa cuando es un restaurante y está generando dos bolsitas diarias? se lo recolecto como se lo recolecto al vecino, pero qué tal si ese ya saca cinco bolsas jumbo, ya son de manejo especial aunque siga siendo residuo se categoriza de manejo especial por el volumen”, explicó el director.



En 2014 el SIAP tenía siete mil 645 contratos con negocios para recoger su basura, el ingreso fue de 10 millones de pesos. Para 2015 incrementó a ocho mil contratos con un ingreso de 12 millones.



Pero el año pasado casi llegan a los nueve mil contratos con comercios, lo que dejó alrededor de 15 millones de pesos.



“Si no tuviéramos es obligatoriedad, y todos los comercios sacaran a pie de banqueta no les costaría nada. Hay otros municipios, en otros estados que no pagan y la dependencia es la que tiene que recogerlo, en nuestro caso, en León no es así”, señaló Centeno Valadez.



Los clientes que tiene el SIAP deciden cómo pagan la recolección, si lo hacen de forma mensual, bimestral, trimestral o semestral, como a ellos convenga.

Quieren ganancia

El SIAP quiere tener como clientes a los grandes generadores de residuos sólidos, aunque son las empresas privadas quienes tienen la capacidad y la infraestructura para hacerlo.



Al consejo ya fue presentado el proyecto para adquirir tolvas y un camión para competir con las empresas y que el dinero de la recolección vaya a la paramunicipal.



El padrón del Municipio arroja que en León hay 80 mil 15 unidades económicas que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dos mil 500 son grandes generadoras de residuos sólidos urbanos.



Aunque la paramunicipal no alcanzaría a recoger los desechos de todas estas empresas, quiere quedarse con la mayor parte.



“Las cadenas muy grandes, esos son generadores pero no son míos y yo los quiero, los quiero tener porque son 30 mil o 40 mensuales y quiero competir con ellos.



“Por eso es la compra de la infraestructura, cuando yo ya tengo a estos grandes generadores y les puedo poner su tolva y me contratan a mí, es gente que no teníamos y que nos van a incrementar el ingreso anual por basura comercial”, resaltó el titular.



El proyecto por ahora incluye 10 tolvas que se estacionarían afuera de las empresas generadoras de basura, y a diario, cada tercer día, semanalmente o de manera mensual un camión la recogería.



“Aquí en León todavía hay grandes fábricas de calzado que no son clientes de nosotros y esas fábricas pueden tener las tolvas para poderse llevar un tonelaje grande”, agregó el funcionario.



Para echar a andar ese proyecto se requieren tres millones 944 mil 20 pesos para cuatro tolvas de 23 metros cúbicos de capacidad, con un costo de 344 mil 520 pesos cada una, y seis con capacidad de carga de 30 metros cúbicos que cuestan 601 mil 692 pesos.



Además del camión “roll off”, que costaría un millón 88 mil pesos.



Para la compra se comenzará el proceso de adquisición y licitación, y se espera que el segundo semestre del año el proyecto de recolección pueda ser puesto en marcha.