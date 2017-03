Dejan empezada estación de Bomberos

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

El 13 de mayo del 2015 el presidente del Patronato de Bomberos, Eduardo Hernández Padilla anunció con bombo y platillos la construcción de la estación de bomberos “Metropolitana” en la Industrial Santa Crocce, pero desde hace un año la obra está en abandono.



El actual presidente del Patronato de Bombero, Francisco Nicolás Escobar Tovar, dijo que suspendieron la obra porque falta de un proyecto ejecutivo y no se pueden bajar recursos.



El ex presidente del patronato, Eduardo Hernández Padilla, mostró permisos y planos del proyecto y aseguró que por apatía y negligencia no se ha avanzado, ya que fue una obra que impulso Bárbara Botello.



“Esta obra es un tema de seguridad y esta completamente abandonado desde hace un año”, dijo Hernández Padilla.



La obra está en la avenida Santa Crocce a la altura de la calle Tamboreros. Colinda con la colonia Morelos, conocida como “El Guaje”.

El proyecto

El 13 de mayo del 2015 la Comisión de Desarrollo Urbano aprobó destinar un terreno de 2 mil 565 metros cuadrados a favor del Patronato de bomberos y la donación fue aprobada por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento.



Eduardo Hernández Padilla, que en ese momento presidía el Patronato de Bomberos, aseguró que desde entonces ya se tenía el proyecto para la estación.



Mostró documentos, planos el proyecto ejecutivo firmado por el arquitecto Rubén García Pérez, el permiso de uso de suelo de Desarrollo Urbano, con folio 6855 y firmado el 26 de noviembre del 2015 por la titular de Control de Desarrollo Urbano, la arquitecta Mariene Mónica Núñez Ruiz.



“Está toda la documentación que se necesita. No íbamos a iniciar una obra sin permisos y sin proyectos. Tanto así que la Asociación de Bomberos de Guanajuato aportó un millón 200 mil pesos para la primera etapa, para cimentación, excavaciones, firmes, castillos, muros de tabique y malla protectora y así se quedó”, indicó.



Con la construcción de la estación “Metropolitana”, número 9 en León, se pretende reducir el tiempo de respuesta de bomberos a la ciudad industrial donde hay al menos de 50 grandes curtidurías.



De acuerdo con Hernández Padilla, la construcción costaría alrededor de cinco millones de pesos, de los cuales en 2015 recaudaron 3.2 millones de pesos, a través de servicios como capacitaciones y estudios de riesgo.



El resto esperaban obtenerlo por medio de un crédito con el Gobierno Municipal.



El ingeniero de obra, Juvenal Zárate Rodríguez, quien estaba a cargo de la obra, presentó un presupuesto de 4.5 millones de pesos.



“En marzo se cumple ya un año de abandonada la estación 9, en Santa Crocce. Hay 2.5 millones de pesos de donativos de empresarios y del gobierno del estado que no se han recogido porque el actual Patronato de Bomberos no los quiere recoge, por apáticos”, acusó Hernández Padilla.



“Argumentan que no hay planos, ni proyectos. Yo los tengo y se los he mostrado. No se podía iniciar un proyecto de estos sin planos, yo los tengo (...) se los mandé al director de Obras Públicas (Carlos Cortés Galván). ¿De qué se quejan esta bola de apáticos?”.



El empresario curtidor aseguró que si la obra está parada no es por falta de permisos “yo tengo el permiso de uso de suelo, planos. Tengo todo”.

La obra detenida

El presidente del Patronato de Bomberos, Francisco Nicolás Escobar Tovar, aseguró que muchos factores tienen detenida la obra. Negó que haya intereses políticos y dijo que todo se debe a que no había un proyecto ejecutivo.



“No hay intereses políticos. Todos queremos sacar adelante el proyecto. Se tiene que seguir un lineamiento de Obra Pública y este no se siguió. Hay que llenar requisitos cuando se trata de recursos del Estado y del Municipio y no se acataron”, explicó.



Señaló que todo el proceso para iniciar las obras “se hizo mal” pero están trabajando con las autoridades municipales “para tratar de enderezar todas las anomalías que se presentaron”.



Mencionó que “hay muchos parámetros que no cumple la obra, en base a un peritaje que se hizo”.



La próxima semana dijo que se reunirán con un Comité de empresarios curtidores para tratar de concluir el proyecto en esta administración.



“Hay curtidores que se interesan porque esto se arranque, nosotros también, pero no hay los recursos suficiente. El municipio está apoyándonos para que se haga el proyecto ejecutivo como Dios manda, como marcan los lineamientos de la Obra Pública”, añadió.



Escobar Tovar dijo que se requieren al menos 5 millones de pesos para concluirla, además del equipamiento.



El director de Bomberos de León, José Luis Carpio Guzmán, dijo que el problema principal es que no se pueden bajar recursos si se carece de un proyecto y un marco legal.



“Todo recurso público se hace en base a normas y un marco legal. Se requiere de un proyecto ejecutivo, estudios de impacto de suelo, medio ambiente y eso no se hizo”, mencionó.



Cuando se hizo el cambio de administración, recordó, se solicitó dinero y el proyecto ejecutivo pero no se contaba con él.



Comentó que está el compromiso de terminar el proyecto en la actual administración y que el Municipio está apoyando con el proyecto a través de Obras Públicas.