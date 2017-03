El Gobernador no ha matado a nadie: Ling

VANIA JARAMILLO Publicada el

Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN, defendió los resultados que dio el Gobernador Miguel Márquez Márquez en su Quinto Informe, y aseguró que no es culpable por el incremento de homicidios en el estado.



“No es responsabilidad del Gobernador ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto social, el Gobernador no ha matado a nadie, no es responsabilidad del Gobernador”, indicó el dirigente ayer en rueda de prensa.



El panista señaló que los partidos de oposición no quieren reconocer el trabajo que ha realizado Márquez y recordó que los homicidios y en general el tema de inseguridad es un fenómeno a nivel nacional.



Consideró que sería miope “desaparecer todos estos logros porque el crimen organizado a intentado sentar sus reales. No es el punto débil del Gobierno del Estado, es el punto débil del país”.



“A un Gobernador le toca coordinar los esfuerzos de todos los que deben traer el tema de seguridad. Lo ha hecho. Por lo tanto yo no admito que se califique al Gobernador como responsable de los crímenes cometidos en Guanajuato”, añadió.



Policía León

El líder panista vio con buenos ojos el cambio en la Dirección Operativa de la Policía Municipal de León.



El viernes pasado Jorge Guillén Rico, director operativo de la Policía Municipal, dejó su cargo.



“Es muy importante que para poder tener atendido el servicio de Seguridad Pública tengamos corporaciones policiacas disciplinadas, entrenadas, honestas y eso tiene que empezar por la cabeza, el Alcalde hace poco más de tres meses hizo cambios en la Policía, siguen los ajustes y se considera que es oportuno hacer un cambio en la dirección operativa”, opinó Alfredo Ling.