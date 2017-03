Pide Alcalde esperar a decisión de Tribunal

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ Publicada el

El presidente municipal de León, Héctor López Santillana no quiso opinar respecto a la posibilidad de que La Fiera deje León en caso de que que el litigio en contra de la familia Zermeño se pierda.



“No me gusta entrar en los terrenos de las especulaciones”, aseguró luego de que Jesús Martínez Murguía, declarara que si el litigio entre el municipio y los Zermeño fuese perdido por la alcaldía, el equipo se mudaría a otra ciudad que podría ser Irapuato o Aguascalientes.



“Primero esperemos a que se resuelva el tema en el propio Tribunal y después podremos estar viendo cuáles serían las diferentes medidas”, comentó el edil.



Martínez Murguía, quien preside la directiva de La Fiera, declaró no estar dispuesto a negociar con los Zermeño, familia que se disputa el estadio León con el municipio.



“Entrar en hipótesis es entrar en una serie de aspectos que no tiene caso verdaderamente. Estar distorsionando o creando incertidumbre en la opinión pública, esperemos a que se dé el resultado”, reiteró López Santillana.