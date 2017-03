Asteriscos

***ROMERO TRICOLOR

Desde la presidencia de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks, el hermano de Juan Carlos, senador panista, echará toda la carne al asador por estar en la boleta a un cargo público en el 2018.

*VOZ DE OPOSICIÓN

El originario de Guanajuato Capital sueña con la gubernatura, pero no diría no a otras alternativas. Ahora apareció como uno de los más duros críticos del V Informe del gobernador Miguel Márquez.

*EL ENCARGO DEL JEFE

El 11 de marzo convoca en Celaya al foro “Corrupción en Guanajuato”, para mayo alista otro en León sobre transparencia y rendición de cuentas. Esa chamba se la encomendó su amigo, Enrique Ochoa.

***PRI, 88 AÑOS

En el Comité Directivo Estatal del PRI se les olvidó celebrar los 88 años de vida del partido el pasado sábado 4 de marzo. Los que decidieron celebrarlo con todo y pastel fue el Comité del PRI en Guanajuato Capital y la filial de la Fundación Colosio, cuyo presidente, José Luis Romero Hicks, ofreció una charla titulada “Guanajuato: Retos y oportunidades. Hacia un cambio con responsabilidad”.

*ROMERO, LO INTENTA

El que fuera Secretario de Finanzas en la gubernatura de Vicente Fox y luego Director de Bancomext con el de las botas como Presidente de la República, hoy intenta colocarse en la baraja de alternativas del PRI a Gobernador de Guanajuato y lo hace desde la plataforma de la Fundación Colosio AC.

*EL FRANCOTIRADOR

Con sus tablas de muchos años como analista y comentarista político el hermano de Juan Carlos, el exgobernador panista de Guanajuato, no se le complica sacar un arsenal de datos duros para exhibir la otra realidad de la entidad, la que no cuenta la propaganda oficial del Gobierno del Estado.

*EL OTRO GUANAJUATO

En los espacios que lo inviten Romero Hicks les cuenta los malos números de Guanajuato en varios indicadores: seguridad e impunidad, competitividad, altos niveles de pobreza y desigualdad, corrupción, transparencia y rendición de cuentas, la baja educación y escolaridad, y el rezago en salud.

*APRETAR EL PASO

Y no son muchas voces informadas del PRI que salgan a dar la cara a la danza de cifras del Gobierno. Esa veta de oposición debilitada puede ser explotada por José Luis para ganar espacios políticos. Aunque, si quiere estar en la boleta del 2018, debe lograr un posicionamiento mucho mayor al actual.

*FORO CORRUPCIÓN

Para el foro sobre corrupción del sábado 11, en el Tecnológico de Celaya, entrada gratuita, ya están confirmados como ponentes el excanciller Jorge Castañeda y el aspirante a Fiscal Anticorrupción, Mario Velasco, los analistas Alfonso Zárate, Tere Vale, y el periodista local, Arnoldo Cuéllar.

*Y CUATRO MÁS

Ya el año pasado se organizó otro sobre seguridad. En la agenda de la Fundación Colosio está uno más en mayo en León sobre transparencia y rendición de cuentas, y otros tres (sin fechas todavía) sobre los temas de educación, pobreza y desarrollo humano. Ese material le debe servir a la plataforma del PRI.

***HERMANO AZUL

En la misma casa de los Romero Hicks, el exgobernador de Guanajuato y hoy senador, Juan Carlos, le dice a quien se lo pregunte que la lucha por la candidatura presidencial del PAN no va a ser de tres candidatos, que habrá más convocados, y él se anota. Hoy hace bien en estar muy activo desde la Operación Monarca en el Senado para la protección de los migrantes. Ya veremos para qué le alcanza.

***CELAYA, NÚMEROS ROJOS

En la ciudad cajetera están preocupados por el incremento de los delitos. El robo a negocio aumentó 32 por ciento durante enero, con respecto al mismo mes del 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, de acuerdo a la misma fuente los robos con violencia a vehículo aumentaron nada más 525 por ciento en Celaya en el mismo periodo.

*ROBO A NEGOCIO

En Celaya se presentaron ante el Ministerio Público con 136 casos de robo de negocio, lo que ubica al municipio en el lugar 12 a nivel nacional, según un ranking delictivo elaborado por am con los propios datos del SESNSP, incluso por encima de ocho delegaciones de la Ciudad de México.

*AUTORIDAD REBASADA

En lo público las autoridades no admiten que están rebasadas, pero ya en corto comienzan a aceptarlo. Dicen que en Presidencia ya reconocen que no hay policías municipales suficientes y están muy preocupados porque pese a los esfuerzos para formar nuevos policías en el Instituto de Formación Policiaca, los egresados no pueden incorporarse porque no pasan las pruebas de confianza.

*DIRECTOR AVESTRUZ

Así están las cosas sin embargo dos reuniones con los regidores de Celaya han sido canceladas por el director de Seguridad Ciudadana, César Vázquez. El tema es que varios regidores van con todo a cuestionarlo sobre el tema del incremento de la inseguridad en la ciudad y la ola de violencia.

*EDILES BURLADOS

En la primera se dijo que el alcalde, Ramón Lemus, pidió posponer la cita pues regresaba de su viaje a Canadá y quería enterarse de los detalles. Pero la segunda ya les sonó a los ediles como una reverenda burla, pues el Secretario salió con el pretexto de que había salido a un operativo. “No estamos de adorno”, le respondió el regidor panista presidente de la Comisión de Seguridad, Israel Herrera.

Diputada con migrantes

La legisladora federal de León, Alejandra “La Wera” Reynoso, anduvo de gira por Chicago, EUA.

En la imagen durante su participación el sábado en la “Cumbre de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados”. Y el viernes tuvo un encuentro con migrantes de Guanajuato y Jalisco en la Casa Guanajuato de Chicago, en la que compartió herramientas para que hagan valer sus derechos.

La política panista tiene experiencia en el tema migratorio. Fue Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Guanajuato y luego Directora General Adjunta de Delegaciones en la misma Cancillería.