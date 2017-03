Retiran a cuatro sacerdotes por abuso sexual

EL UNIVERSAL | SAN LUIS POTOSÍ, SLP. Publicada el

La Arquidiócesis de San Luis Potosí retiró el ministerio a cuatro sacerdotes denunciados por la Comisión de Delitos de Abuso Sexual en agravio de menores, entre ellos, el cura Eduardo Córdova Bautista, quien se encuentra prófugo de la justicia.



El arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero informó que una vez que se ha agotado el proceso interno en la Arquidiócesis con la aplicación del Código Canónico, se espera que Roma (el Vaticano) dicte o ratifique la sentencia relacionada con los cuatro sacerdotes.



El prelado destacó que en la Iglesia católica se siguen los procesos internos en contra de los sacerdotes implicados en delitos sexuales.



Un proceso implica una denuncia para seguir una investigación, después se llama a la víctima y al victimario, así como a su abogado y defensas, se hace un juicio y se manda a Roma. “En ese proceso no estamos dormidos nosotros”, dijo.



En junio de 2014 un juez penal emitió una orden de aprehensión contra Córdova Bautista por los delitos de abuso sexual calificado, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad en agravio de 19 menores, y se le atribuye la agresión sexual de al menos 100 niños. A la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha cumplimentado la orden de captura.



Este domingo, Cabrero Romero destacó que el abuso sexual es un delito que no se puede ni debe aprobar. “No se debe aprobar porque la vida de un niño y de una persona cualquiera vale mucho más”.