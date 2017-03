Suspenden clases en Chenalhó por inseguridad

EL UNIVERSAL | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. Publicada el

A 12 días de la toma de la alcaldía de Chenalhó por partidarios de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, se vive un clima de inseguridad, inestabilidad y constantes rumores de choques entre grupos contrarios, lo que llevó a 60 comunidades, de 110, a suspender las clases.



Autoridades comunitarias, en asamblea, determinaron que a partir de este lunes se suspenden las clases en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Los comités de educación, comisariados y agentes municipales tomaron la decisión luego de que tras la toma de la alcaldía, el 22 de febrero, se vive un ambiente de tensión.



Consideraron que desde hace ocho días en Chenalhó se alteró la paz que se vivía desde el 26 de mayo del año pasado, por lo que hay temor de nuevos enfrentamientos en la cabecera municipal y las comunidades.



Las autoridades de las 60 comunidades suscribieron un documento dirigido a instancias federales y estatales, en el que argumentan que la suspensión de clases se realiza para proteger a niños y adolescentes.



Advirtieron que los riesgos de choque entre grupos contrarios puede provocar la pérdida de vidas, por lo que en este momento no hay condiciones de seguridad para maestros ni alumnos.



Desde el 28 de febrero, maestros de la Zona Escolar 016 habían acordado cerrar las escuelas, por considerar que con la toma de la alcaldía se rompió la paz y anunciaron que retornarían a las aulas hasta que regrese la tranquilidad.



El 22 de febrero, durante la toma de la alcaldía fue asesinado el maestro de música de la Casa de la Cultura, Johnny Orlando Vásquez Ruiz, y 16 indígenas resultaron heridos.



El cuerpo de Vázquez Ruiz fue hallado el domingo 26 de febrero en un paraje ubicado entre los límites de San Juan Chamula y Chenalhó.



Los simpatizantes del ex síndico, quien ocupó el cargo de alcalde sustituto desde el 26 de mayo, Miguel Álvarez Santiz, aseguraron que en Chenalhó persiste la inseguridad y por las noches es común escuchar disparos.



Dijeron que pese a que la alcaldía está en poder de miembros del Partido Verde Ecologista de México, las comunidades rechazan a Rosa Pérez Pérez como alcaldesa.



Aseguraron que se han registrado enfrentamientos y disparos de armas de fuego en las comunidades de Tzanembolom, La Libertad y Beumpla, a consecuencia del conflicto del 22 de febrero pasado.



El obispo Felipe Arizmendi Esquivel comentó que en Chenalhó se vive un clima de inestabilidad y “hay acusaciones de unos y otros; no se ve claro por donde pueda estar la solución.



“Ciertamente es complicado que la presidenta Rosa Pérez regrese, aunque muchos de partidarios lo piden”, agregó el obispo, quien invito al gobierno municipal y estatal a que “busquen caminos de solución, no sólo con dinero, sino de convicción”.