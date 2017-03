¿Cómo bajar de peso sin dejar de tener comidas favoritas?

REDACCIÓN Publicada el

Según investigación presentada en el Huffington Post, la ingesta de comida debe de ser en una porción correcta. Conoce estos tips para ayudarte a bajar de peso.



1. Si acudes a restaurantes no comas la porción completa: Muchos restaurantes sirven porciones extremadamente grandes para una persona.



2. Identifica en qué momento estas satisfecho y no acostumbres a tu estómago a porciones grandes para llenarse.



3. Toma agua a cada momento.



4. Consume alimentos altos en fibras recuerda que el transito intestinal rápido hace que absorbas menos las comidas y engordes menos.



5. Ejercicio: la obesidad ataca a las personas que no hacen ninguna actividad física pues no hay quema de grasas. Realiza una rutina de aproximadamente 20 minutos.



Recuerda que puedes comer lo que te gusta, lo importante es no abusar de ello.