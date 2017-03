Bulldogs cae en el Nacional

CARLOS CAMPOS Publicada el

El equipo de Celaya Rugby Club sumó su tercera derrota en el torneo nacional, esto ante el equipo de Black Thunder en el Ajusco el resultado final fue de 31 a 12 para los locales.



Celaya tuvo juegos cerrados, pero al final las victorias no se lograron, con cuatro jornadas transcurridas y tres derrotas, los Bulldogs no tienen oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, pero buscará cerrar de la mejor manera.



Celaya no encontró la fórmula para avanzar en el primer tiempo y al descanso caía por marcador de 26 a 0. Para el complemento logró reponerse y sumar trys por parte de Raúl Alberto Cabrera y Luis Isaí Rosales. Al final tuvieron oportunidades pero el tiempo faltó.