Intituciones deportivas

FRANCISCO PANTOJA | Cultura Deportiva Publicada el

El deporte como institución ideológica se une a tres niveles de instituciones sociales. El nivel más común es el simbólico que se refiere a las instituciones significantes, como lo son el lenguaje corporal, el dinero, el signo, el record, etc., y toda la cultura se considera como un sistema simbólico, todos estos sistemas expresan aspectos de la realidad física y la realidad social. En un segundo nivel tendremos la división del trabajo, en donde el sistema deportivo se encuentra entre tres subsistemas: el tiempo libre y el ocio, la institución del cuerpo y la institución social. En el tercer nivel del que se hablara, son las unidades institucionales concretas y materiales que unen las relaciones sociales. Estas instituciones son las que rigen el deporte, por la variedad, el número de sus instituciones, por las asociaciones, son las que producen la ideología deportiva. Son las instituciones que más invierten conteniendo una gran infraestructura material (estadio, oficinas, edificios, salas de todo tipo, lugares de recreo, etc.) su reglamento se basa en estatutos definidos (directivos, entrenadores, seguidores, capitanes del equipo, etc.) además están afiliados a organismos y asociaciones (federaciones, equipos, etc.) se tiene una simbología que puede ser individual o colectiva (basada en playeras, banderas, logotipos, etc.) que por seguridad está auspiciada por una autoridad (jueces, árbitros, réferis, etc.) todo esto basada en una ética, en una moral (como puede ser el comportamiento del atleta ante los medios de comunicación, ante la sociedad, los valores y las creencia, la imagen del jugador, etc.) habrá otra clase de presentación simbólica (las presentaciones del equipo, de sus uniformes, de sus resultados, de sus alcances, de sus contrataciones, de sus estrategias para su buen funcionamiento, de sus métodos de entrenamiento, de su sistema de juego, sus records, etc.) en suma todo su sistema funcional.



Los clubes se rigen bajo ciertas reglas, regidas por asociaciones, son instituciones de tiempo libre y ocio fuera de la producción, o sea no produce plusvalía, es una forma dilapidación capitalista, en donde los atletas se introducen en una empresa de derroche de energía, en donde los resultados deportivos nos tienen ningún significado como producto terminado en donde la sociedad lo pueda palpar.



Así, el deporte de algún modo se vuelve en la destrucción de la energía humana, y en esa contradicción de destrucción y de aumento de energía el cuerpo se vuelve objeto de cuidados especiales, en donde la relación esencial es el entrenamiento, por el cual se fortalece el cuerpo, mejora sus cualidades físicas, domina la fatiga, etc., en resumidas cuentas se mantiene una relación más estrecha con su cuerpo, aun cuando lo que está realizando se tome como un ocio, como algo no productivo para la sociedad.