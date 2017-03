‘Las diferencias México-USA’

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | Santiago y El Rufo Publicada el

Como esperaba, mi Rufo, este fin de semana le llovieron saludos a mi mamacita por mi artículo donde analizo lo dicho por Trump.



R- Guau, creo que te la buscaste, mi Santias; solo a ti se te ocurre mostrar admiración por el güero cuando está por deportar a millones de mexicanos.



S- Yo no siento admiración por Trump, mi Rufo, de hecho se me hace muy mamilas, pero no dejo de reconocer que cuando menos en el discurso asume públicamente su papel de defender los intereses de USA. Cuando gobernaron en México Fox y el peloncito, chaparrito y de lentes, los gringos construyeron chorrocientos kilómetros de barda y contrabandearon armas como si estuvieran en su casa, con la complicidad del Presidente Calderón, su claque de ministros y el silencio de los militares; nadie dijo nada porque eso nutría el sistema de abasto de drogas y con ello consolidaba “el negocio” de muchos políticos, secretarios y gobernantes a ambos lados de la frontera. El narco es un negociazo que no conviene detener ni legalizar, solo administrar; por ello las luchas no parecen ser para terminarlo, sino para definir quienes se quedan con el negocio.



R- Auuu, ¿y qué fue lo que molestó a tus lectores el domingo, mi Santias?



S- La comparación entre Trump y los presidentes mexicanos a partir del discurso que dio el gringo al Congreso en USA, lo repito:



T (Trump)- “Aunque tal vez seamos una nación dividida por las políticas, somos un país unido para condenar el odio y la maldad en todas sus feas formas.”



PM (Presidentes Mexicanos)- Se escaparon: Duarte, Borge, Yarrington, etc. Sin investigación: Moreira´s, Duarte 2, Herrera, Marcelo, Montiel, etc. Perdonados Robero Deschamps, Murat, Vallejo´s, García Luna, etc. Cómplices haciendo negocios: HIGA, Oceanografía, Odebrecht, más congresistas que reciben “moche” etc.



T- “Traeré de vuelta millones de empleos... Proteger a nuestros trabajadores también significa reformar nuestro sistema de migración legal.”



PM- Entregaremos energéticos al inversor extranjero, quitaremos ventajas legales a trabajadores, apoyaremos sindicatos espurios, permitiremos la explotación del trabajador, educaremos para proveer de mano de obra al capital.



T- “No podemos permitir que dentro de USA se forme una avanzada de terrorismo. No podemos permitir que nuestra nación sea un santuario para extremistas.”



PM- Por nuestras fronteras podrán contrabandear armas los gringos y pasar narcos, Kaibiles y Maras sin problema.



T- “No es compasivo, sino temerario, permitir la entrada incontrolada desde regiones donde no puede hacerse un escrutinio adecuado.”



PM- Aunque no podemos garantizar calidad de vida ni empleo a nuestros connacionales, recibiremos a todo el que nos manden los gringos y la ONU, porque somos a toda madre.



T- “Mi trabajo no es representar al mundo, es representar a Estados Unidos.”



PM- Estamos para colaborar con USA y recibir de ellos migajas, como la iniciativa Mérida, que les dan el derecho a intervenir;.. y ojo, si otorgan chamba e impunidad a expresidentes, también pueden tomar nuestras riquezas nacionales.



T- “Llegó la hora de un nuevo programa de reconstrucción nacional.”



PM- Pondremos comedores para los muertos de hambre en donde sea rentable electoralmente y le llamaremos: Cruzada contra el hambre.



T- “Pediré al Congreso que apruebe una legislación que produzca una inversión de un billón de dólares en infraestructura financiada con capital público y privado creando millones de nuevos empleos.”



PM- Otorgaremos contratos ventajosos a contratistas que sean cuates o cómplices y le den crédito a mi vieja: HIGA, Oceanografía, Oldebrecht, etc. Y construiremos una “Estafa de Luz” para beneficiar a cuates.



T- “La acción no es una opción, es una necesidad. Así que hago una llamada a todos los demócratas y republicanos del Congreso para que trabajen con nosotros…”



PM- EL PRI no negociará derrotas y cómo muestra pongo a mi primo de candidato en el EdoMex y despotrico contra el populismo que el Peje nos copió.



T- “Creo firmemente en el libre comercio, pero también tiene que ser un comercio justo.”



PM- En complicidad con congresistas, haremos las Reformas necesarias violentando a la Constitución, para que el capital extranjero pueda hacer negocios, usufrutuar nuestras riquezas y explotar a nuestra gente.



R- Grrr… Sin perrunos comentarios mi Santias… ¡Así de sencillo!



Un saludo, una reflexión.