Localizan más restos humanos

URIANGATO, GTO

Fueron varios restos y no nada más el cráneo, las partes de una persona encontrada la tarde del domingo en la entrada a la Presa del Conejo de Uriangato, y que de acuerdo a las autoridades ministeriales, se sabe que falleció de un disparo en la cabeza.



Así mismo se confirmó que los restos son de una mujer, aunque de momento no ha sido identificada y debido a su avanzado estado de descomposición y que gran parte fue comido por la fauna silvestre, no se tienen mayores datos físicos.



Los restos fueron localizados dentro de varias bolsas de plástico y aparte del cráneo, se encontraron algunos huesos pertenecientes a los brazos y piernas, así como al torso.