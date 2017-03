Cancelan visa a

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El actor Carlos Bonavides no pudo viajar a Houston, pues autoridades migratorias de Estados Unidos le cancelaron la visa de turista.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Bonavides contó que al igual que a él, también le retiraron la visa a Maribel Fernández "La Pelangocha", y a Yared Licona, "La Wanders Lover" cuando se disponían a viajar para ofrecer un show gratuito en una fiesta de un amigo.



"Alguien hizo una publicidad como si nosotros fuéramos a un evento público", comentó.



"Nosotros explicamos que teníamos los teléfonos, las personas que nos estaban esperando allá estaban plenamente con los papeles justificando de que no íbamos a cobrar, sino íbamos como invitados, a participar como amigos, ellos no aceptaron eso", lamentó.



El actor que encarnó a "Huicho Domínguez", también dijo que les cancelaron las visas y los castigaron durante cinco años, y aunque él tenía la opción de consultar al cónsul, no la tomó, pues esto suponía quedarse detenido tres o cuatro días.



Narró la manera en la que las autoridades lo trataron, y lamentó que ésta fuera como si se trataran de unos delincuentes.



"Te esculcan como verdadero criminal, te quitan los zapatos, los calcetines y vámonos para atrás. Afortunadamente tuvimos la suerte de que nos regresaran ese mismo día, pero yo le dije a la señora (de migración): 'bueno, sólo falta que nos pongan aquí una gola y una cadena, no vamos a huir'".



Carlos Bonavides expondrá su caso en la embajada; detalló que por su trabajo necesita poder viajar a Estados Unidos, además de que ofrece pláticas a jóvenes con problemas de adicciones.



"Yo creo que soy necesario allá, sobre todo para muchos muchachos que han caído en las drogas, latinos, y que tiene problemas".



El comediante lamentó que ante estos hechos no hay quién los defienda, por ejemplo, dijo, la ANDA (Asociación Nacional de Actores) no mueve un dedo.