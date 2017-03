Prohiben a delegados quejarse

SAÚL CASTRO Publicada el

Por denunciar que en las poblaciones rurales no se atienden las solicitudes de alumbrado, seguridad y transporte público, el delegado de la comunidad de Nuevo Santiaguillo, Manuel Juárez aseguró que trabajadores del Municipio los han querido intimidar por hablar de esos temas ante los medios de comunicación.



“Con esto que va a salir en periódicos o televisión, nos van a reclamar, van a tratar de intimidar a uno”, denunció Manuel Juárez.



Les prohiben ‘quejarse’



El delegado dijo que al denunciar la necesidades que se requieren en la comunidad y pedir apoyo, “dicen que no andemos publicando acá. No quieren que hablemos pues. Ya lo han hecho conmigo los trabajadores que va como alumbrado público y de seguridad”, explicó Manuel Juárez.



Que combatan seguridad con silbatos



Indicó que cuando ha solicitado apoyo de la Policía Municipal para que realice rondines de seguridad los fines de semana, el director “nos manda a comprar silbatos, a poner unas mantas que para que no entre gente. Pero nosotros lo que necesitamos es que estén físicamente de los policías”, aseveró el delegado de Santiaguillo.



Comentó que la venta de alcohol sin control, la nula vigilancia de seguridad, el mal alumbrado público y el pésimo servicio del trasporte público, son las necesidades más urgentes de atender en la comunidad.



No es el único



También los delegados de las comunidades de Los Nicolases, Peregrina, El Zangarro y San Vicente de la Cruz, se unieron a la denuncia de su compañero de Santiaguillo, donde les piden que no se quejen y que no lo hagan público.



Luis López, delegado del Zangarro respaldó la denuncia de su comapñero, ya que en la población donde vive también se presentan aspectos como venta clandestina de alcohol y un mal alumbrado de las calles.



“Todos los fines de semana hay pleitos, porque hay mucha venta de alcohol, la situación es similar en todos lados”, refirió Luis López.



Los delegados, quienes se presentaron en la oficina de síndicos y regidores, expusieron su reclamo con los regidores para que les repongan las lámparas de alumbrado público, ya que hasta la fecha no ha habido respuesta de las autoridades municipales.