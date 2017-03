Acusan despido injustificado

IVONNE MANCERA Publicada el

A 5 años de alcanzar su jubilación, María Luisa Martínez fue despedida de su trabajo en la dirección de Ingresos, luego de laborar por 32 años en el Gobierno de Irapuato, lo que considera un despido injustificado.

Fue el viernes 3 de marzo, cuando personal de Recursos Humanos del Municipio, se presentó a su lugar de trabajo para informarle que su tiempo laborando en el Gobierno había terminado.

“Teníamos base ya con 32 años reconocidos, porque son 34 años, nos dijeron que ya se nos había terminado nuestro ciclo de trabajo, llegó la licenciada Alejandra Segundo de Recursos Humanos y nos dijo que ya había terminado el ciclo”, explicó.

María Luisa acudió este lunes con el titular de Recursos Humanos, para revisar la situación por la que fue despedida.

“Si nos están liquidando, nos están ofreciendo 3 meses y 12 días por año, pero la verdad es que se nos hace muy poco lo que me están dando, no nos dan más argumentos (...) Estaba en el área de Coordinación de Multas de Tránsito Municipal, no es por medidas de austeridad, porque ya hay una persona cubriendo mi puesto, si fuera por austeridad no habrían contratado a nadie más, alguien ya contratado estaría haciendo nuestro trabajo”, finalizó la denunciante.