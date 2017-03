Cambia horario para solicitud de licencia de manejo

VALERIA SALAZAR | Salamanca, Gto. Publicada el

Dirección de Transporte en Salamanca, informa a todos los salmantinos que por primera vez quieran tramitar su liencia de manejo, cambia el horario de atención.

Ahora será de lunes a viernes en horario de 8:30 am a 1:30 pm, únicamente en las oficinas de la dirección de Transporte ubicadas en calle Andrés Delgado No. 216 frente a la cancha Del Árbol en la zona centro, los sábados pueden acudir en un horario de 10:00 am a 12:00 pm en el módulo ubicado en el Complejo Integral de Seguridad Pública.

Los requisitos son, certificado médico, identificación oficial y comprobante de domicilio reciente.