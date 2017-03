Sambueza, entre los más expulsados de la liga

EL UNIVERSAL Publicada el

La historia de Rubens Sambueza en el futbol mexicano está escrita con números rojos. El volante del Toluca aparece entre los jugadores activos con más expulsiones de la Liga, con 13, la última por una lesión a Isaac Brizuela, atacante de Chivas. “El Conejito” será operado y permanecerá 12 semanas inactivo por un esguince de tercer grado y doble fractura en la pierna izquierda. Por esta razón, el Rebaño pedirá la inhabilitación de Rubens durante el tiempo de recuperación de Isaac.



El club tapatío recordó que sus futbolistas ya han sido afectados varias veces por una entrada del rival. “En la final de la Copa MX Apertura 2016, Ángel Zaldívar fue fracturado de los huesos de la nariz con fisura de la base del cráneo sin que su adversario fuera sancionado”, expresó el Guadalajara en un comunicado.



Indisciplinado. Rubens Sambueza está en el Top 3 de jugadores en activo con más tarjetas rojas en la Liga MX. Juan Pablo Rodríguez, de Morelia, suma 14 expulsiones. Le siguen Sambu (13) y El “Maza” Rodríguez (12). Rubens aún no le llega en números a Horacio Cervantes, quien militó con Veracruz en 2016 y registró 17 idas a los vestidores.



¿Rencor de Crosas? No es la primera vez que Sambueza se ve involucrado en una lesión a un jugador. En su lista está Marc Crosas, ex de Cruz Azul. El ahora elemento del Tampico mandó un mensaje a Brizuela y recordó cuando Rubens lo dejó fuera seis meses por una lesión en un clásico joven ante el América. “Mucho ánimo @brizuela27_cone! Regresarás más fuerte. Sé perfectamente lo que se siente”, tuiteó el futbolista español.