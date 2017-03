¡Se busca campeón! Querétaro eliminado de Copa Mx

EL UNIVERSAL Publicada el

Los Indios de Ciudad Juárez y los Camoteros del Puebla avanzaron a los cuartos de final de la Copa MX Clausura 2017 al derrotar a Gallos de Querétaro (en penales) y a Jaguares de Chiapas, respectivamente



Indios de Ciudad Juárez calificó a los cuartos de final de la Copa MX al derrotar en penales 4-1 (1-1) a los Gallos del Querétaro en el estadio Corregidora.



El primer aviso lo dio el conjunto fronterizo. Lucas Da Silva tomó el balón por el sector izquierdo, recortó al centro, se quitó un par de rivales y disparó; sin embargo, el balón se fue por arriba de la portería de Edgar Hernández.



Gallos contestó con una gran jugada colectiva que Camilo Sanvezzo terminó con un tiro muy desviado. Andrés Rentería se adueñó de la banda izquierda y generaba peligro.



Al 34´, los queretanos abrieron el marcador en táctica fija. Kevin Gutiérrez cobró un tiro de esquina y Sanvezzo apareció sólo para empujar la redonda a la red con un testarazo.



Los dirigidos por Miguel de Jesús Fuentes salieron a buscar el empate, adelantaron líneas y se adueñaron de la posesión. Querétaro optó por esperar e intentar hacer daño en algún contragolpe.



Juárez arriesgó haciendo cambios ofensivos y cuando parecía que no conseguirían el 1-1, apareció Mario Ortiz con un cabezazo entre dos zagueros y mandó a la red el balón. Era el minuto 90+3. Así terminó el tiempo regular, se fueron a penales.



Los Bravos se llevaron el triunfo en la definición desde los once pasos por 4-1. Raúl Enríquez, Josué Gómez, Eder Borelli y Lucas Da Silva marcaron por los fronterizos; Camilo Sanvezzo fue el único que anotó para los anfitriones.

Puebla gana a Chiapas



El Puebla derrotó 3-2 a Chiapas en el partido correspondiente a los Octavos de Final de la COPA MX.



Los anotadores camoteros fueron Álvaro Navarro (37’ y 64’ ) y Carlos Orrantía (40’). Del lado chiapaneco lo hicieron Félix Micolta (84’) de penalti y Luis Miño .



Puebla comenzó el primer tiempo con mucha enjundia a pesar de ser visitantes. La proyección que le dio José Cardozo a su nuevo equipo se hacía notar en el “Víctor Manuel Reyna”.



Hubo varias llegadas que el cuadro poblano no pudo concretar. La labor de Carlos Orrantía por la banda derecha fue vital para que el equipo camotero tuviera una buena ofensiva.



La recompensa llegó al minuto 36. Álvaro Navarro encontró un gran balón en el corazón del área y remató solo para darle el primer gol a su equipo.



No obstante, unos minutos después, Orrantía le llegó justicia. Logró anotar el segundo para Puebla. El atacante remató dentro del área y puso el segundo tanto de la noche con un desvío por parte de un defensor chiapaneco.



Para la segunda mitad, Jaguares mejoró notablemente. Tanto fue su mejoría que logró llegar al gol por vía de Luis Miño, quien hizo un gran disparo dentro del área dejando sin posibilidad a Édgar Hernández.



Aunque la felicidad chiapaneca duraría poco, Álvaro Navarro apareció tres minutos después para darle el tercero a La Franja. El uruguayo remató con mucha tranquilidad en el área tras un servicio que atravesó toda el área.



En el minuto 84, el silbante decidió marcar una falta en el área de Puebla; se le concedió un penalti que le daba respiro a los locales.



Félix Micolta fue el encargado de anotar desde los once pasos. Chiapas tenía cinco minutos para igualar el marcador. El partido se convirtió en caldera hirviendo; llegadas de ambos y mucha intensidad.



A pesar de la insistencia, Puebla logró avanzar a los Cuartos de Final de la COPA MX en calidad de visitante.