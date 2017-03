Torrente sigue, pase lo que pase

REDACCIÓN Publicada el

Javier Torrente dirigirá el próximo torneo al León, incluso si termina esta temporda en el sótano de la Liga MX.



Jesús Martínez Murguía garantizó la continuidad del argentino, pese a que los Esmeraldas suman siete juegos sin ganar en Liga y sólo tienen seis unidades de 27 posibles en nueve jornadas.



“Vamos a darle continuidad al proyecto, esta gente (Torrente) tiene el perfil que queremos para el equipo y se vio en el partido contra América, que el equipo se entregó los 90 minutos y aunque no ganamos, la gente salió satisfecha por el esfuerzo aún jugando con uno menos, así que vamos a seguir”, señaló Martínez.



“Si bien no hay un contrato firmado, vamos a sentarnos a negociar y a firmar cuando sea necesario y con la intención de renovar, no tengo duda de eso”, agregó.



Lo que sí está en análisis es la continuidad de varios jugadores, pues el directivo reveló que León tiene la tercera nómina más cara de la Liga MX.