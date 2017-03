Destacan alumnos leoneses de la UG

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ Publicada el

En la edición XXVI de la Olimpiada Nacional de Química la delegación de Guanajuato, conformada por seis alumnos de preparatoria de la Universidad de Guanajuato, tuvo una destacada participación al cosechar una medalla de oro y tres de bronce.

Cabe señalar que todos los integrantes de la delegación pasaron a la segunda etapa, que consistió en exámenes experimentales, en los cuales consiguieron los siguientes resultados:

Cinthya Ximena Luna González, de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) León, obtuvo medalla de oro, mientras que Uriel Maldonado Hernández, de la misma; y Daniel Leonardo Lozano Alvarado y Ricardo Jaramillo Hernández, de la ENMS Centro Histórico León, fueron merecedores del bronce.

Pero además Juan Pablo Rivera Gómez, ganó la medalla de oro en Biología.

En ambos niveles se realizan exámenes teóricos y experimentales que comprenden las áreas de Química Inorgánica, Química Analítica, Química Orgánica y Fisicoquímica.

En el nivel B participan estudiantes que cursan los primeros semestres del bachillerato y que aún no han cursado los temas relacionados con la Química Orgánica, mientras que en el nivel A participan alumnos de los últimos semestres del bachillerato y a ellos se les evalúan las cuatro áreas mencionadas.

Los jóvenes se mostraron orgullosos de haber tenido una destacada participación, misma que se ve reflejada en la obtención de las medallas.

Agradecieron a las autoridades universitarias, así como a sus familiares y amigos por el apoyo, ya que en todo momento confiaron en ellos y han sido una parte importante para alcanzar estos resultados.

Con esta etapa concluye una preparación de seis meses en los que estos jóvenes pasaron varias etapas: regional, estatal y nacional, en la cual recibieron capacitación desde noviembre pasado con entrenamientos por parte de los delegados estatales: el químico Víctor de los Cobos, el doctor Jesús Raúl Lugo Martínez, y el maestro Luis Fernando Mejía Díaz.

Sergio Augusto Romero Servín, director de la ENMS León, comentó que las medallas representan la capacidad que los jóvenes tienen para sobresalir de entre todos los demás.

Cinthya Ximena Luna González quien ganó medalla de oro, dijo que la competencia es divertida.

"Te enseñan cosas que no ves en la preparatoria sino hasta en la licenciatura, la maestría o el doctorado", comentó.

"Ojalá que más chavos le pierdan el miedo (a la química) porque muchos la ven como algo difícil, complicada; pero una vez que te comprometes le encuentras el gusto", aseguró.

Agregó que el papel de la mujer está muy reducido, ya que en la delegación ella era la única alumna y en la olimpiada nacional no había muchas colegas.

Uriel Maldonado Hernández, medallista de bronce, dijo que la experiencia le ha ayudado a conocerse.

"He descubierto que soy un tipo muy curioso y que me gusta responder las preguntas que me hago día con día", confesó.