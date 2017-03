Otorgan amparo a dueño de palco

SHAYRA ALBAÑIL Publicada el

El Juzgado Décimo Primero de Distrito concedió una suspensión temporal a José Carlos Guerrero Márquez, para que no le sean afectados sus derechos como dueño de un palco en caso de que le entreguen el Estadio León a Roberto Zermeño y Héctor González González.



Al menos otros tres dueños de palcos y plateas del “Nou Camp” de los cientos que también presentaron una solicitud de amparo contra la posibilidad de que el Club Social y Deportivo A. C. representado por Zermeño Reyes y González González tomen posesión del inmueble, podrían recibir la misma respuesta del Poder Judicial de la Federación en el transcurso de este martes.



Uno de estos amparos por resolver es el número 1059/2016 que presentó Arturo Villegas Torres.



Ernesto Villegas, asesor de Villegas Torres, señaló que esperan que esta suspensión temporal sea tomada en cuenta por el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito quien este miércoles contempla resolver la solicitud de amparo que está solicitando el Municipio de León para no perder la posesión del inmueble.



Guerrero Márquez ingreso la solicitud de amparo el pasado 28 de febrero bajo el número de expediente 321/2017 y el argumento principal de este y otros amparos es que durante el juicio por la propiedad del Estadio, nunca fueron tomados en cuenta a pesar de ser terceros afectados.



“Solicito que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran, ordenándose que se abstenga de ejecutar la sentencia dictada en el Juicio Mercantil 9/2011 a efecto de que no se me despoje de la posesión que actualmente mantengo sobre el inmueble de mi propiedad del que mantengo actualmente su posesión.



“Consistente en el palco 21. Conformado por (2) dos butacas ubicadas en el tercer piso de las instalaciones del Estadio León también conocido como “Nou Camp”, señala la solicitud de amparo.



En respuesta el El Juzgado Décimo Primero de Distrito, concedió un amparo provisional el 3 de marzo pues consideró que de no hacerlo podría ocasionar al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación.



Ernesto Villegas señala que el objetivo de todos los dueños de palcos y plateas es conseguir que se les otorgue el amparo y se les reconozca como terceros afectados por lo que presentarán una revisión a la resolución a su solicitud.



“Se busca la suspensión total y que no se les entregue nada (a Zemeño y Héctor González), afirmó.