Violentan a 814 leonesas en seis meses

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Las agresiones físicas, sicológicas y sexuales son las más comunes en los municipios del corredor industrial.



De acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, con datos de enero a junio de 2016 León es el municipio con más casos de violencia de género, con 814, seguido de Irapuato que registró 291.



Por debajo está Celaya, con 256 casos; Guanajuato capital, con 208, y Salamanca con 85 denuncias.



La mayor parte de las denuncias son por casos de violencia psicológica, con un total de 781 casos.



Por violencia física hubo 478; en cuanto a violencia psicológica se presentaron 499, además de 325 por violencia sexual, 23 por violencia económica y 20 feminicidios durante ese semestre.





‘Hace falta mucho por hacer’

La diputada federal panista Karina Padilla Ávila reconoció que en el estado faltan avances cuando se habla de garantizar una vida libre de violencia.



“Sí ha habido avances, pero sin lugar a dudas hace falta mucho por hacer. Quiero reconocer el trabajo del Instituto para las Mujeres, que ha estado teniendo presencia en todo el estado, dando seguimiento a la creación de las instancias municipales para la mujer”, dijo.



“También hay que comentar que hay que continuar con esta cultura de la denuncia, pero que las instancias del Ministerio Público sean sensibles y no vuelvan a victimizar a las mujeres violentadas, porque eso sucede mucho”.



La legisladora llamó a los gobiernos municipales a invertir más en el tema., en cuanto a presupuesto y la implementación de políticas públicas.

Tienen deuda municipios

Los gobiernos municipales tienen una deuda con la preservación de los derechos de las mujeres, afirmó la directora de la asociación Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.



Para la activista, el Día Internacional de la Mujer no es una fecha para festejar, sino para exigir más mecanismos que garanticen una vida libre de violencia.



“No es un día de celebrar, es un día para que gritemos mucho más fuerte y exijamos a los gobiernos municipales, estatales y federales que todavía no nos garantizan los derechos humanos a todas las mujeres, ni una vida libre de violencia.



“Los gobiernos tienen que dedicar, no sólo el 8 de marzo sino el resto de los días a pensar cómo utilizan el dinero público para resolver problemas sociales de más del 50 % de la población, que somos las mujeres”, señaló.



Cruz Sánchez sostuvo que en el estado ha incrementado la combinación de la violencia sexual, física y económica al mismo tiempo.