Asteriscos

***ESTADIO LEÓN

El Tribunal Colegiado del XVI Circuito que hoy tiene en sus manos el pleito por la propiedad del Estadio León, ya agendó nuevamente para mañana la sesión pública para resolver sobre el tema.

*ADIÓS PROPIEDAD

Hace una semana aplazaron el asunto por cortesía a la petición del magistrado Juan Solórzano. La realidad es que los otros dos ya dejaron claro que van a negar el amparo al Municipio. Adiós estadio.

*SIN DEFENSA

Los que gozan de palcos y plateas lograron amparos provisionales para defenderse. Pero los magistrados que ya decidieron dicen que ellos no son parte del conflicto. Y eso no los detiene. A rezar.

***FIDEICOMISO DE SEGURIDAD

Hoy están convocadas las comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento de León para, por fin, dar luz verde a la constitución del esperado Fideicomiso de Seguridad Pública.

*ANUNCIO EN OCTUBRE

Desde el 19 de octubre pasado la Secretaría de Gobierno que comanda Toño Salvador García encabezó la primera reunión con autoridades de León, Celaya e Irapuato, y se anunció la conformación de fideicomisos de seguridad con aportaciones económicas del Gobierno del Estado y de los Municipios. También se pretendía que el sector empresarial le pusiera a la alcancía, aunque eso aún está por verse.

*RECURSO Y ESTRATEGIAS

De León participaron en las reuniones del proyecto la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad, Rocío Naveja, y del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos. Pronto se definieron los 100 millones de Estado y Municipio y también las tres líneas estratégicas en la que se invertirá. Lo que no avanzó igual de pronto es el trámite burocrático para darle pronta vida al urgente Fideicomiso.

*PRONTO, BIEN Y CLARO

En Celaya e Irapuato ya se constituyó esta bolsa, pero en León no. Ya el Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública revisó los pormenores del convenio y ahora sólo falta la aprobación del Cabildo. En los temas de seguridad corre prisa por invertir pronto, pero sobre todo en hacerlo bien, y transparente.

*TRES PRIORIDADES

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb, también respaldó lo dicho por Naveja Oliva en que ese recurso se use exclusivamente para tres cosas: crear una área de Capital Humano responsable del desarrollo integral de los elementos de Seguridad; tener una área de Inteligencia para actuar con más precisión, y sobre todo la prevención desde el trabajo en las colonias.

*MEDINA, AUSENTE

El que ya adelantó que no va a estar en la ciudad y no podrá asistir hoy al análisis del Fideicomiso de Seguridad en León, es el presidente del Comité de Adquisiciones, el síndico panista Carlos Medina.

*OPOSICIÓN, SIN DATOS

El regidor del PRI e integrante de las comisiones de Hacienda y de Gobierno, Chava Ramírez, se quejó por la mañana de que, hasta ese momento, no tenía información del famoso Fideicomiso de Seguridad.

***NO HA MATADO A NADIE

La declaración dominical del dirigente local del PAN, Alfredo Ling, de que el gobernador Márquez no es responsable de las condiciones de inseguridad y violencia en Guanajuato, que él no ha matado a nadie, no le abonó nadita a la defensa del V Informe. Antes bien le dieron más artillería a la oposición.

*MÁRQUEZ, SIGUE EL JUEGO

Lo curioso es que el propio Márquez ‘le siguió el juego’ y ayer, en el noticiero matutino radiofónico de En Línea con Antonio Rocha, dijo: “pues sí, yo no he matado a nadie, ni he sido flojo ni soy ratero, yo que creo que en el tema de seguridad, y no le rehuyo, es un tema que nos toca apoyar y coordinar esfuerzos, lo estamos haciendo con la Federación y con los Municipio, no he regateado nada”.

*PECADO DE OMISIÓN

El presidente del PRI leonés, Denny Méndez, criticó a su par y señaló que “a veces la omisión de la propia autoridad es igual o más grave”. Y cuestionó la inversión de 2 mil 700 millones en Escudo.

*LA RESPONSABILIDAD

Dice Ling que no admite que se califique a Márquez como el responsable de los crímenes, y en eso sí tiene razón. No es el único a quien cargarle la ola de ejecuciones y el incremento en los robos de todo tipo, pero, como Gobernador, si es uno de los responsables máximos de las soluciones al problema.

***DIRECTORES, ¿LA EVALUACIÓN?

Los síndicos y regidores del Ayuntamiento (azules, tricolores y verde), no tienen ninguna información sobre la evaluación hecha a los directores de todas las dependencias municipales. Recuerdan que el Alcalde declaró que a algunos les sacó ya tarjeta amarilla, y esperan que no haya sido una frase para salir al paso a los medios y que verdaderamente se esté haciendo el supervisar la chamba de todos.

*ALERTA TUTIFRUTI

El síndico Carlos Medina comentó que la Dirección de Desarrollo Institucional con Enrique Sosa tiene una encuesta de clima laboral, pero no conocen nadita de la evaluación al desempeño. A la pregunta sobre las áreas con focos rojos respondió breve, pero clarito: “De tutifruti, no voy a tocar ninguna”.

***PILAR POR LA PARIDAD

Si bien el Congreso de Guanajuato recién aprobó incluir en su Constitución el principio de paridad en las candidaturas a diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, la senadora leonesa, Pilar Ortega, presentó ayer una iniciativa para que eso quede clarito desde la Carta Magna.

*QUE NO HAYA DUDAS

La paridad ya se reconoce desde 2014 en la Constitución de México para el caso de las candidaturas a legisladores federales y locales, pero no para los ayuntamientos. “La falta de claridad normativa sigue generando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales”, justificó.

*NI TRAMPAS

Y además plantea garantizar la postulación en distritos y ayuntamientos competitivos, es decir, que no manden a las mujeres, aparentando cumplir con la ley, a las elecciones con menos opciones para ganar.

Márquez y Medina, con Josefina

El gobernador Miguel Márquez acompañó el domingo en primera fila a Josefina Vázquez Mota en su toma de protesta como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México. En la imagen se observa atrás de Josefina (a su izquierda) a Felipe Calderón, Diego Fernández, Miguel Ángel Yunes y Miguel Márquez. En la misma fila estuvo presente el exgobernador y hoy síndico Carlos Medina.

Josefina agradeció en su mensaje a Medina Plascencia por su apoyo para sumarse a las filas del PAN.