Atenta funcionario contra reportero

Jorge Alberto Rodríguez Rocha, empleado municipal e hijo de la regidora del PRD, Silvia Rocha Miranda, atentó contra el reportero de Am Express, Gilberto Israel Navarro Basaldúa, al atropellarlo cuando regresaba de cubrir un accidente en la zona de Valenciana.



El reportero de am escribió la semana pasada una nota donde testigos aseguraron que el funcionario, Rodríguez Rocha, peleó con un comerciante y agredió verbalmente a señoras de la tercera edad.



Los hechos se registraron hoy alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando Navarro regresaba en su moto de cubrir un percance vial en Valenciana.



Fue a la altura del Castillo de Santa Cecilia, cuando el empleado municipal de la Dirección de Desarrollo Económico, quien viajaba en su carro particular, bajó la velocidad y se orilló a la derecha, justo cuando el reportero pasaba a su lado, lo atropelló de forma intencional.



Por el impacto, el reportero de am cayó sobre su costado derecho tras derrapar de su moto. En tanto el agresor escapó.



El reportero fue atendido de varias lesiones en el Seguro Social y más tarde interpuso una denuncia en el Ministerio Público.