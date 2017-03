El 99% de detenidos por drogas y armas... salen libres

ARELI BARRERA | León Publicada el

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini informó que del 10 de febrero del 2017 a la fecha, han sido detenidas al menos 46 personas por portación de armas y droga tan sólo en León y San Francisco.



Sin embargo han salido libres el 99.9% de ellas por las disposiciones vigentes desde que entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



“En drogas habiamos anunciado que llevabamos 38 mil dosis, 46 detenidos, etcétera y todos están afuera por el arma y por la cantidad que sea, porque el artículo 19 Constitucional implica que ese delito no amerita prisión.



“Puede traer un misil y un tanque de guerra y no está catalogado como un delito que amerite prisión preventiva. Y no es que estén libres, están sujetos a proceso, pero con una medida cautelar que no los encierra”, señaló.



Las autoridades emprendieron el 10 de febrero un operativo especial en León y San Francisco del Rincón, para frenar el incremento de la violencia registrado en la zona.



Las liberaciones provocan, señaló el Secretario, que aquellos que portan armas y se les encuentra droga, se dediquen a lo mismo una vez que salen.



“En el nuevo Sistema de Justicia Penal Acuastorio, son sólo siete delitos. Se vuelve a dedicar a lo mismo, lo vuelves a agarrar y otra vez. Ese es uno de los problemas y no nada más de Guanajuato, yo cuando hablo con mis homologos secretarios y con algunos procuradores y he escuchado a Gobernadores, que ese es un gran problema”, indicó.



Ante esto, dijo que en muchas ocasiones las personas piensan que los policías, el Ministerio Público o los jueces sueltan a los detenidos por corruptos.



“Y no es un problema de ellos, así está la ley, es un problema normativo, de juricidad”, subrayó.



En este sentido, el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez ha presentado una iniciativa a fin de reformar el Artículo 19, segundo párrafo de la Consitución Mexicana, para que a aquellos que porten armas exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea se les procese sin derecho a fianza.



El segundo párrafo del Artículo 19 señala que enfrentarán en prisión su juicio aquellos acusados de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.