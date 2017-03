Pega burocracia a constructoras

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

El burocratismo y la tramitología que hay entre la Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg) han provocado el cierre de empresas constructoras, porque tardan hasta tres meses en pagarles y tienen adeudos por más de 100 millones de pesos.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, dijo que tiene el registro de 80 empresas que hacen obras con el Inifeg y todas tienen problemas.

"Todas están teniendo problemas. Hay empresas que fueron contratadas el año pasado y no se les ha otorgado el anticipo.

"Una empresa que recibe un contrato en octubre y no tiene anticipo, ya no le interesa hacer la obra. Ya se dispararon tanto los precios que ya no es posible hacer la obra", destacó.

Ramos Mena dijo que para este año, a través del Inifeg, se estarán ejecutando obras por más de 800 millones de pesos y se están ejerciendo 450 millones de pesos.

"Si tardan tanto en el anticipo, en obras que tienen una duración de tres meses, hacen que truenen las empresas y esto es un tema de responsabilidad social", señaló el presidente de la CMIC en el estado.

Asimismo, se estima que en lo que va del año, el costo de los materiales de construcción se ha incrementado 6%, además de que el financiamiento bancario es de alrededor de 3% mensual.

El presidente de la CMIC mencionó que esto ha orillado a pequeñas empresas a cerrar y a tener una rotación de por lo menos 25%.

De acuerdo con cifras de la CMIC, en Guanajuato hay 360 empresas constructoras afiliadas a dicha cámara.

Ramos Mena agregó que los constructores afiliados a la CMIC tuvieron una reunión con el director del Inifeg, Pedro Peredo Medina, para exponerle este problema, pero no se ha tenido respuesta.

"Le pedimos al director del Inifeg una reunión urgente con el director nacional del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza, o bien con el coordinador de Infraestructura, que es el arquitecto Juan Carlos Colunga, para poder desatorar lo que está atorado", señaló Ramos Mena.

El presidente detalló que en dicha reunión, los constructores pidieron que una vez que se autorizan los proyectos, se les paguen los anticipos.

Incumplen empresas foráneas: CMIC

Un 90% de las obras con recursos federales están en manos de empresas foráneas que muchas veces no cumplen con los tiempos de entrega, señaló el presidente de la CMIC en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena.

Ramos mencionó casos de incumplimientos y retrasos en obras, a cargo de empresas foráneas, como el distribuidor Benito Juárez, la clínica del IMSS, en León, o el Ferroférico, en Celaya.

"Desgraciadamente, si ellas se sujetan a la ley, siempre van a tener un resquicio por el cual puedan salir y puedan dejar de cumplir éticamente con su responsabilidad como contratistas", dijo el presidente.

Ramos Mena reiteró que los constructores de Guanajuato demandan modificaciones a la Ley de Obra Pública y se dé prioridad a las empresas locales.

"Por ello, estamos solicitando es que modifican ese tipo de párrafos, de ‘iguales’ por ‘similares’, donde hay un pequeño margen de un 10% para poder favorecer a las empresas locales", dijo Édgar González Medina, tesorero de la CMIC.

Se estima que 40% de las 360 empresas afiliadas a la CMIC tienen contratos, pero 90% son contratos estatales y municipales.