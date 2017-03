Acuerda pueblo no pagar tarifa de luz a CFE

EL UNIVERSAL | TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis Publicada el

Por acuerdo comunitario, unos ocho mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio indígena de Cancuc, determinaron que no pagarán el consumo de energía debido al incremento de las tarifas y la pobreza y marginación de esa localidad de los Altos de Chiapas.



Autoridades indígenas de 36 comunidades y 15 barrios argumentaron en acta de asamblea que en ese municipio todos son indígenas originarios y campesinos.



"En un alto porcentaje estamos en pobreza extrema; no somos empresarios ni constructores, ni tenemos grandes tiendas, además de que nadie deja prendidas sus luces de día, sólo unas cuantas horas las utilizan por las noches", expresaron.



Asimismo, que derivado de los incrementos de tarifas, a partir del bimestre de enero-febrero, los costos subieron de 16 pesos a 46 pesos; quienes pagaban 50, a 150; de 110 a 300 pesos, incluso hubo alguien que de 200 le aumentaron a mil 300 pesos.



Debido a esas " arbitrariedades", los inconformes realizaron asambleas comunitarias y de barrios.



El 24 de febrero las autoridades se reunieron en la cabecera y ratificaron los acuerdos asumidos.



Avalados por el consenso dichas autoridades pidieron al gobernador Manuel Velasco Coello la instalación de una mesa de diálogo para la búsqueda de acuerdos definitivos por una tarifa preferencial única de energía eléctrica o "una consideración para la exención del pago por ser (Chiapas) un estado con escasos recursos económicos " y por tratarse del “primer generador de energía hidroeléctrica”.



Las autoridades y barrios de Cancuc, municipio tzeltal, uno de los más marginados de la entidad, responsabilizaron al gobierno federal, legisladores, gobernadores y alcaldes de los incrementos a la energía eléctrica, por aprobar las reformas estructurales, específicamente la energética.



Advirtieron que los usuarios que pagaron el primer bimestre se unirán al resto de la población para no pagar el siguiente, así que los ocho mil usuarios de la CFE " ya no cubrirán esos pagos", puntualizaron.