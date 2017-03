Anaya asegura que Morena le teme a Josefina

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Ricardo Anaya, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que los políticos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emprenden acciones contra Josefina Vázquez Mota, a partir del caso de Juntos Podemos, porque la ex candidata presidencial representa una gran fuerza en el Estado de México.



"Saben que Josefina va adelante; le tienen mucho miedo", afirmó Ricardo Anaya.



En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, el líder del blanquiazul declaró que la Auditoría Superior de la Federación ya revisó las cuentas de la asociación que dirige Vázquez Mota y "no hubo ninguna observación".



Ricardo Anaya aprovechó para referirse a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, y acusó al político tabasqueño de ser un "farsante", de decir mentiras y de predicar "honestidad por todo el país mientras recibía de Javier Duarte 2.5 millones de pesos mensuales".



Sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente de Acción Nacional opinó que "está claro que el PRI no merece seguir gobernando, y menos ese grupo político, el grupo Atlacomulco.



"Ve nada más cómo tienen al país", se quejó el político y acusó al PRI de haber devaluado al peso, de aumentar "de manera criminal el precio de gasolina y de incrementar la deuda pública.



Anaya también invitó a "voltear a ver" las cosas que el PRI ha hecho en el Estado de México: "Lo tienen en el primer lugar en todo tipo de indicadores negativos: secuestros, robo de vehículos, feminicidios, corrupción...".



"No merecen otra oportunidad", aseguró el líder del PAN. "Debe haber un cambio en el Estado de México y nosotros estamos listos para encabezarlo".



En cuanto a las acusaciones de un supuesto pacto entre el PRI y el PAN, con el propósito de frenar el avance de Morena en el Edomex, Anaya negó los señalamientos y adelantó que "la batalla en el Estado de México va a ser una batalla durísima".



"El PRI está aferrado a seguir gobernando el Estado de México. Nosotros vamos a luchas con todo para lograr el cambio. La gente merece un buen gobierno y estamos convencidos de que lo vamos a lograr", detalló Anaya.



"Hay una enorme unidad en torno a Josefina Vázquez Mota. Todos estamos convencidos de la importancia del Estado de México porque está en juego el futuro de millones de familias", advirtió el presidente nacional del PAN, quien también dijo estar consciente de las implicaciones que tiene esta campaña "de cara a la elección de 2018".