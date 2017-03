Exhiben en informe exclusión educativa

AGENCIA REFORMA | Sonia del Valle Publicada el

El nuevo modelo educativo es insuficiente para revertir la exclusión en el sistema educativo, advirtió Mexicanos Primero.



Agregó que no está asegurado el ingreso de todos los niños a la escuela, ni tampoco que todos aprendan y participen en el proceso educativo.



“Nos pareció que es un cambio positivo, con respecto a lo que tenemos, pero aún insuficiente”, dijo David Calderón, director de la organización, al presentar el informe “Todos. El estado de educación en México 2017”.



Indicó que en el modelo educativo que presentó la SEP y cuya versión final se dará a conocer el lunes, hay menciones sobre la inclusión educativa, que sigue siendo un pendiente.



“Entre otras, se menciona someramente que habrá especial atención a los temas de la inclusión de personas con discapacidad en la escuela regular y un reforzamiento en la escuela indígena, pero son frases”, señaló.



Calderón aseguró que el actual sistema educativo excluye a los alumnos de las escuelas.



“Es un sistema excluyente, que no asegura a todos el ingreso oportuno, los aprendizajes indispensables y la participación de los alumnos en su proceso educativo”, apuntó.



De cada 100 alumnos que ingresan a primaria, agregó, seis años después entran a la secundaria sólo 77, y tres años más tarde, sólo llegan 57 al bachillerato.



Además, indicó, no todos los estudiantes aprenden: menos de 4 de cada 10 niños de sexto de primaria general y menos de 2 de cada 10 niños en primaria indígena aprenden lo esperado y no todos los actores involucrados en el sistema participan.



“La exclusión educativa es un continuo que afecta negativamente a todos. No es para todos el desarrollo de la primera infancia, porque las generaciones están heridas y se desgranan, van siendo expulsadas de las oportunidades escolares.



“Empiezan 100 pero no llegan 100. Ya para la secundaria son 77 y para el final del bachillerato ya perdimos a más de la mitad. Estaban en el salón de clases, ¿porqué se nos fueron?”, cuestionó.



De acuerdo con el informe, 8 de cada 10 niños de 0 a 2 años no reciben educación inicial; no hay un sistema de formación ni certificación para los niños y niñas menores de tres años, y casi la mitad de los preescolares carecen de espacios deportivos o recreativos.



El informe destaca que el Estado mexicano no asegura que en cada aula haya un maestro con el perfil adecuado para la comunidad donde trabaja.



Indica que en más de 6 mil escuelas de educación indígena los maestros no hablan la misma lengua que sus alumnos.



Adicionalmente, indica, el programa nacional de inglés sólo llega a uno de cada 100 escuelas indígenas, y los libros de texto para la educación indígena no se han actualizado en 20 años; mientras que la evaluación que se les aplica a los estudiantes indígenas por parte de las autoridades educativas sólo se realiza en español.