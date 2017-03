Juez federal da revés a las fotomultas

EL UNIVERSAL | Diana Lastiri / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Un juez federal otorgó por cuarta ocasión un amparo a un automovilista en el que declaró inconstitucional las fotomultas que aplica el Gobierno de la Ciudad de México, por considerar que viola el derecho de audiencia de los ciudadanos.



El especialista en Derecho Constitucional, Roberto Duque, mencionó que el criterio del juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la capital, Fernando Silva, abre la puerta para que otros ciudadanos promuevan más amparos contra esta medida.



El consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, dijo que el gobierno capitalino ya promovió recursos de revisión contra las sentencias y expuso que esto no pone en riesgo el programa de fotomultas establecido en el Reglamento de Tránsito, aunque no descartó, de ser necesario, acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie al respecto.



En su resolución el juzgador cuestionó la “ganancia” de 46% que obtiene la empresa Autotraffic, que maneja las fotomultas cuando capta las infracciones de tránsito, pues indicó que ésta tiende a desviar la finalidad pública del reglamento mismo, ya que se puede privilegiar el ingreso del particular por encima de la seguridad jurídica de los ciudadanos.



Explicó que, en todo caso, las fotos deben ser tomadas como indicio para otorgar al ciudadano su derecho de audiencia ante las autoridades competentes y resolver la posible falta.