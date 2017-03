Suma AMLO apoyo de 11 senadores

AGENCIA REFORMA Publicada el

Las senadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lorena Cuéllar y Luz María Beristáin, manifestaron abiertamente su respaldo al político tabasqueño.



Cuéllar firmó en Tlaxcala el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, convocado por López Obrador.



La legisladora estampó su firma desde el pasado 18 de febrero, aún cuando es militante del PRD, partido que la postuló como candidata a la Gubernatura tlaxcalteca en 2016.



Por su parte, Beristain expresó en sus redes sociales que sería insensato no respaldar a López Obrador.



La senadora por Quintana Roo manifestó su apoyo al tabasqueño tras la polémica desatada por el coordinador del PRD en la Cámara alta, Miguel Barbosa, quien también anunció su respaldo al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



"Sería insensato no irse con la persona que no ha parado de hacer campaña, López Obrador, que ha sido congruente y que sigue de pie y firme", dijo.



"Que no se nos olvide que fuimos candidatos de cuatro partidos, la unión de las izquierdas nos ayudó a estar en donde ahora estamos".



Este martes, la senadora del PRD, Iris Vianey, anunció que está dispuesta a respaldar a López Obrador, con la intención de construir una sola candidatura desde la izquierda rumbo a las de 2018.



"No me voy del PRD, me voy a mantener en el partido, pero sí coincido en que debemos tener un candidato único de las izquierdas, que no debemos seguir el juego a la derecha y dividirnos, requerimos unidad y fuerza", dijo.



"Admiro a Andrés Manuel, reconozco su tesón, su lucha, creo que es el candidato mejor posicionado, pero además el más bien visto por la ciudadanía. Desde el PRD lucharemos para impulsar una candidatura común de todas las izquierdas, ya sea con Andrés o con cualquier otro candidato de izquierda que esté posicionado para ello".



Los senadores del PRD que respaldan al dirigente de Morena son Barbosa, Cuéllar, Beristáin y Mendoza.



Los legisladores que, estando en la bancada del PRD, militan en Morena y apoyan a López Obrador son Mario Delgado, Zoé Robledo y Rabindranath Salazar.



Los senadores de la bancada del PT que también están sumados al proyecto del aspirante presidencial son Manuel Bartlett, Layda Sansores, David Monreal y Carlos Manuel Merino, suplente del ex senador perredista Adán Augusto López.