Actores de Televisa desatan polémica en redes sociales

José Ron y Cristián de la Fuente, actores de Televisa, dieron de qué hablar esta semana por unos mensajes en redes sociales.



De la Fuente publicó en Instagram un video en donde se le ve talando un árbol.



Para acompañar las imágenes escribió: “Cuando no hay gym... a darle al árbol!!! Así se vive #entierrassalvajes”.



José Ron se mostró sorprendido por el video y escribió:



“Cuando no hay gym, ¿a darle al árbol? Oraleeee lo leo y no lo creo. Solo espero que siembren más de los que destruyan”.



De la Fuente aclaró en la misma publicación que era un árbol que se tenía que talar y tiene plan de reforestación, además de que lo estaban grabando para la teleserie “En Tierras Salvajes”.