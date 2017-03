Asegura Carlos Bonavides no visitará EU

EL UNIVERSAL Publicada el

Aunque el incidente ocurrió hace meses, apenas ayer martes se destapó la información, según la cual Bonavides viajó a ese país acompañado por otros comediantes como Yered Licona “La Wanders Lover” y Maribel Fernández “La Pelangocha”.



Estaban invitados a una fiesta y aunque “La Pelangocha” dijo que les darían una “compensación”, en entrevista para el programa radiofónico “Todo para la Mujer”, Bonavides señaló que a él no le ofrecieron dinero.



Bonavides viajó invitado por Pablo Cheng y la fiesta era de él, aseguró. Además comentó que desde agosto se había vencido su visa de trabajo. Sin embargo, al llegar a Houston ya los estaban esperando y la encargada de entrevistarlo pensó que la estaba engañando y que sí iba a trabajar a EU, por lo que le canceló la visa de inmediato.



La opción para volver a obtener la visa es el que pida perdón, pero Bonavides no está dispuesto a hacerlo.



“No voy a pedir perdón ni me voy a volver a humillar en la embajada norteamericana porque yo no hice nada, no cometí ningún ilícito, ningún crimen, perdón de qué”, señaló.



Durante cinco años no podrán ir a EU y aunque Bonavides dijo que le perjudica laboralmente añadió que no pretende ir a ese país mientras está Donald Trump, “porque tengo dignidad”.



También pidió al presidente de México que represente a la ciudadanía de una manera más enérgica.