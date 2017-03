Joven invidente se gradúa como pianista

EL UNIVERSAL Publicada el

Con mención honorífica, José Antonio López Gutiérrez se graduó de la Facultad de Música de la UNAM como licenciado en Música con especialidad en Piano.



En su examen profesional, López Gutiérrez ejecutó 12 Preludios y Fugas del Clave bien temperado del músico alemán Johann Sebastian Bach, “una prueba difícil del músico Sebastian Bach, cuando se es invidente”, señaló la máxima casa de estudios en un boletín.



“Quiero destacar que hemos tenido bastantes logros. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta escuela”, expresó el músico al finalizar su examen —que duró alrededor de una hora con ejecuciones en un piano de cola Bechstein— en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música.



Sobre el desempeño del pianista, Adriana Leonor Sepúlveda Vallejo, su tutora y maestra, expresó: “No hubo ni una nota falsa; puede ser lo más común, pero en su caso no hubo ninguna. Además, durante toda la carrera José Antonio se distinguió, se entregó al trabajo con el corazón”.



El joven pianista agradeció que la UNAM haya abierto desde hace años espacios educativos a los estudiantes ciegos. "Quiero destacar que hemos tenido bastantes logros. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta escuela", dijo y expresó su gratitud al personal académico de la Facultad de Música.



Otros estudiantes invidentes que se han graduado de esa escuela son Alan Pingarrón e Imelda Reyes.