Sergio Mayer presume a nieta en Instagram

El productor y actor Sergio Mayer ha publicado en Instagram varias imágenes que dan cuenta de su convivencia con su nieta Mila.



Mayer comentó en una entrevista para “Ventaneando” que también este fin de semana tendrá a la pequeña pues su madre, la modelo Natália Subtil, tiene un compromiso.



En la misma entrevista dijo que él no se mete en la situación de Subtil y su hijo, Sergio Mayer Mori.



“Pero que no tengan a la niña en medio y que no la utilicen como moneda de cambio para nada. Cada quien está viviendo su historia, su vida, cada quien tiene su versión”.



Acerca de una demanda por manutención que podría interponer Subtil contra su hijo, dijo que no está metido en el tema y él sólo ayudaría a Mayer Mori a conseguir trabajo, “pero yo no puedo ayudar a que el cumpla sus compromisos”.



Mayer consideró “lamentable” que su hijo haya decidido truncar su carrera musical.



El pasado enero, Subtil dijo que no tenía apoyo para cuidar a su hija, por lo que Mayer le respondió vía Twitter y le pidió que no negara a Mila la oportunidad de convivir con su familia.