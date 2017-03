Atletas corren desigual

SERGIO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Aunque las mujeres han ganado “pista” con el tiempo, la línea con los varones se mantiene marcada en el deporte, por lo menos en el atletismo, considera la figura actual de este deporte en Guanajuato, Azucena Rodríguez Ochoa.



La atleta de esta capital que ha representado a México en competencias internacionales y mantiene el récord mexicano Sub 20 en 3 mil metros steeplechase desde el 2010, además de haber ganado muchas justas a nivel nacional, estatal y local, estableció que aún encuentran dificultades en las mismas carreras, por el hecho de ser mujeres.



“Desde el hecho de que hay pocas carreras para mujeres, hasta que en ocasiones no se da la misma premiación de los hombres a pesar de correr lo mismo”, estableció.



La atleta de 25 años, indicó que se inició en el deporte jugando basquetbol, pero al ver que no se le daba mucha trascendencia a las niñas y más jugando en equipo decidió hacer un deporte individual y eligió el atletismo para abrirse camino ella misma y logró convertirse en destacada figura.



“La mujer se estanca porque tiene menor participación, los deportes de hombres son más masivos. Se desmotivan, tal vez creen que son menos competitivas que los hombres”, advirtió.



La múltiple medallista de Olimpiada Nacional, recomendó no desanimarse, ya que no es una limitante el hecho de ser mujer y si no trascienden deben seguir para algún día encontrar premio al esfuerzo.



También consideró que la falta de apoyos, cuando inician, influye en el desánimo de algunas que inician.



“Así es esto, si cuando estas arriba hay pocos, cuando inicias menos. En mi caso fue hasta que empecé a ganar aparecieron algunos apoyos y aún así son escasos. Fue al Mundial, impuse marca mexicana y fue poco”, comentó.



Exhortó a las mujeres a seguir abriendo camino en el deporte y en su caso piensa en el ciclo olímpico Tokio 2020 o antes clasificar a Centroamericanos o Panamericanos, al ser la segunda mejor mexicana de la actualidad en los 3 mil STP.

El dato: La atleta Rodríguez quiere seguir con el atletismo 10 o 15 años más.